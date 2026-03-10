Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు తమ పనితీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 10.03.2026 మంగళవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభాల బాట పడతాయి. సన్నిహితుల నుంచి కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఉద్యోగాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. ఆర్థిక విషయాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ప్రముఖుల నుంచి ఊహించని ఆహ్వానాలు అందుతాయి. బంధు మిత్రుల రాకతో ఇంట్లో సందడి వాతావరణం ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. స్థిరాస్తి వృద్ధి చెందుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం లభిస్తుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
బంధువులతో కొన్ని విషయాల్లో మాట పట్టింపులు కలుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. కీలక వ్యవహారాలలో అవాంతరాలు కలుగుతాయి. వృథా ఖర్చులు చేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగులు అధికారుల ఆగ్రహానికి గురవుతారు. రుణ ప్రయత్నాలు కలిసిరావు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలలో ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి అవరోధాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గందరగోళంగా ఉంటుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి. డబ్బు వ్యవహారాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
పాత మిత్రుల సహాయంతో కొన్ని వ్యవహారాలు పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. సంతాన నూతన విద్య, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారాలలో సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో పెట్టుబడులు సకాలంలో అందవు. నూతన రుణ ప్రయత్నాలు చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగాలలో ఇతరులతో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. నూతన రుణాలు చేయకపోవడం మంచిది.
తుల రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో అప్రయత్న కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. కొన్ని వ్యవహారాలలో ఆప్తుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఉద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాలలో నూతన లాభాలు అందుకుంటారు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
దైవ సేవా కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆర్థిక నష్టాలు కలుగుతాయి. చేపట్టిన పనులలో అవరోధాలు కలిగినా సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. ఇంటా బయటా పని ఒత్తిడి పెరిగి సమయానికి తగిన విశ్రాంతి ఉండదు. ప్రభుత్వ వ్యవహారాలలో విమర్శలు ఎదురవుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఆర్థికంగా గందరగోళ పరిస్థితులుంటాయి. బంధు మిత్రుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో మరింత ఉత్సాహకర వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగులు తమ పనితీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు.
మకర రాశి ఫలాలు
సోదరులతో వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. సమాజంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు విస్తృతమవుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో సమస్యలను అధిగమించి ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. చాలకాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు చకచక పూర్తి చేస్తారు. దైవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి అవరోధాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. కీలక వ్యవహారాలలో కుటుంబ సభ్యులు మీ మాటతో విభేదిస్తారు. మిత్రులతో చిన్నపాటి వివాదాలు కలుగుతాయి. చేపట్టిన పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తికాక నిరాశ తప్పదు.
మీన రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో మాట పట్టింపులుంటాయి. చేపట్టిన పనులు మరింత మందకొడిగా సాగుతాయి. దూర ప్రయాణాలు ఆకస్మికంగా వాయిదా పడతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో తోటివారి ప్రవర్తన మానసికంగా బాధిస్తుంది. నూతన వ్యాపారాల ప్రారంభానికి చేసే ప్రయత్నాలు విఫలమవుతాయి.