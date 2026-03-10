AI Horoscope: ఓ రాశివారికి ఈ రోజు పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారికి ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం..
మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: మీ రాశి అధిపతి కుజుడు కావడంతో ఈ రోజు మీకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి.
ఆర్థికం: రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవారికి భారీ లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: మాట విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. అనవసరమైన వాదనల వల్ల మనస్తాపం కలగవచ్చు.
ఆరోగ్యం: కంటికి సంబంధించిన చిన్నపాటి సమస్యలు రావచ్చు. తగిన విశ్రాంతి తీసుకోండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. మిత్రుల సహాయంతో ఒక ముఖ్యమైన చిక్కుముడి విడిపోతుంది.
కెరీర్: నిరుద్యోగులకు ఇంటర్వ్యూల నుండి సానుకూల స్పందన వస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి విభేదాలు రావచ్చు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం.
పరిహారం: సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: వెండి రంగు
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: మీ పట్టుదల ఈ రోజు మీకు విజయాన్ని అందిస్తుంది. కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేస్తారు.
ఆర్థికం: ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. విలాస వస్తువుల కోసం ఖర్చు చేస్తారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. సమయపాలన పాటించడం వల్ల ఇబ్బందుల నుండి గట్టెక్కుతారు.
జాగ్రత్త: ఎవరికీ హామీలు ఇవ్వకండి, అప్పులు ఇవ్వడానికి ఇది సరైన సమయం కాదు.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: ముదురు నీలం
7. తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: వైవాహిక జీవితం సుఖమయంగా ఉంటుంది. కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి.
లాభం: షేర్ మార్కెట్ లేదా లాటరీల ద్వారా ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: స్కై బ్లూ
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: ధైర్య సాహసాలతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. భూ సంబంధిత వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి.
కెరీర్: వృత్తి రంగంలో సహోద్యోగుల మద్దతు లభిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: సంతానం వల్ల గర్వకారణమైన వార్తలు వింటారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.
ఆర్థికం: గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుండి మంచి లాభాలు అందుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: గోల్డెన్
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: శ్రమ ఎక్కువగా ఉన్నా ఆశించిన ఫలితం దక్కుతుంది. గృహ నిర్మాణ పనులు వేగవంతం అవుతాయి.
ఆరోగ్యం: మోకాళ్ల నొప్పులు లేదా కీళ్ల నొప్పులు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నలుపు
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. సమాజంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది.
లాభం: విదేశీ ప్రయాణాలకు మార్గం సుగమం అవుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: వైలెట్
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: దైవ బలం తోడుగా ఉంటుంది. మనసులో ఉన్న కోరికలు నెరవేరుతాయి.
ఆర్థికం: రుణ సమస్యలు తీరుతాయి. కొత్త ఆదాయ వనరులు కనిపిస్తాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: కాషాయం