Sun Jupiter Conjunction: నవ పంచమ యోగం.. ఈ రాశులకు ధన లాభం
Sun Jupiter Conjunction: 120 డిగ్రీల వద్ద సూర్యుడు, గురు గ్రహాల మధ్య కలయిక ఏర్పడింది. దీని కారణంగా నవ పంచమ యోగం ఏర్పడింది. ఇది.. కొన్ని రాశులకు అదృష్టాన్ని మోసుకురానుంది. ఆ రాశులేంటో చూద్దాం..
1.వృషభ రాశి..
సూర్యుడు, గురు గ్రహ కలయికతో ఏర్పడిన నవ పంచమ రాజయోగం వృషభ రాశి అదృష్టాన్ని బలపరుస్తుంది. ఈ రాశి వారి పెండింగ్ పనులు ఒక్కొక్కటిగా పూర్తి అవుతాయి. కానీ పనిలో కొత్త బాధ్యతలను చేపట్టాల్సి రావచ్చు. అయితే.. ఈ సమయంలో మీ ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి.
2.కర్కాటక రాశి...
నవ పంచమ రాజయోగం శుభ ప్రభావం కారణంగా కర్కాటక రాశివారికి మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.దీనితో పాటు, ఉద్యోగులకు పదోన్నతి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలు తమ శ్రమ సకాలంలో ఫలితాలను ఇస్తుంది. తీసుకునే ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
3.కన్యారాశి
కన్యరాశి వారికి, సూర్యుడు , గురు కలయికతో ఏర్పడుతున్న నవ పంచమ అంశం ఆరోగ్య సమస్యలను గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. అంతేకాకుండా, పాత పనులను త్వరగా పూర్తి చేయడం వలన పని చేసే వ్యక్తులకు మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో తీసుకున్న ఆలోచనాత్మక కుటుంబ నిర్ణయాలు కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి.
4.మకర రాశి..
నవపంచమ యోగం శుభ ప్రభావంతో ప్రతికూల శక్తి నుండి విముక్తి పొందుతారు. నిరుద్యోగులు తమ కుటుంబాల మద్దతుతో కొత్త వ్యాపారాలను ప్రారంభిస్తారు, ఇవి తక్కువ సమయంలో గణనీయమైన లాభాలను ఆర్జించే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, కుటుంబ సంబంధాలు పెరుగుతాయి.