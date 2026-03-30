Mercury Transit: మీన రాశిలోకి బుధుడు...ఏప్రిల్ నెలలో ఈ నాలుగు రాశులకు రాజయోగం, ప్రమోషన్ గ్యారెంటీ
Mercury Transit: ఏప్రిల్ నెలలో బుధుడు రెండుసార్లు రాశిని మార్చనున్నాడు. ఈ బుధ సంచారం నాలుగు రాశుల తలరాతను పూర్తిగా మార్చేయనుంది.మరీ ముఖ్యంగా రాజయోగం పట్టనుంది.
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల సంచారం మానవ జీవితంపై చాలా తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. ఏప్రిల్ నెలలో బుధుడు రెండుసార్లు తన స్థానాన్ని మార్చుకుంటాడు. దీని కారణంగా, కొన్ని రాశుల వారికి జీవితంలో ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. వేద జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం తెలివితేటలకు అధిపతి అయిన బుధుడు మొదటగా ఏప్రిల్ 11న మీన రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. తర్వాత ఏప్రిల్ 30న మేష రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. అంటే ఏప్రిల్ నెలలో ఈ బుధ గ్రహం రెండు సార్లు తన రాశులను మార్చుకోనుంది. దీని కారణంగా.. కొన్ని రాశుల వారి భవిష్యత్తు అద్భుతంగా మారుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో మంచి లాభాలను పొందుతారు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్స్ పొందే అవకాశం ఉంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం...
1.తుల రాశి..
ఏప్రిల్ లో బుధ సంచారం తుల రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. తుల రాశివారి ధన స్థానంలో బుధ సంచారం జరుగుతుంది. కాబట్టి... ఈ రాశివారి ఆదాయం రెట్టింపు అవుతుంది. మీ వ్యక్తిత్వం కూడా మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారం చేసేవారు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వివిధ మార్గాల ద్వారా ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలను కూడా పొందుతారు. అపారమైన విజయాలను పొందుతారు. కొత్త వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి ఇప్పుడు లాభాలు పొందుతారు. ఈ నెలంతా వీరికి ఆనందంగా సాగుతుంది.
2.వృశ్చిక రాశి..
ఏప్రిల్ లో వృశ్చిక రాశివారికి ఆర్థికంగా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ నెలంతా వీరికి అదృష్టం పెరుగుతుంది. వ్యాపారాల్లో గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఎక్కువ లాభాలు సంపాదిస్తారు. ఎక్కువ డబ్బు ఆదా చేసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. డబ్బు సంపాదించే మార్గాలు కూడా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ నెలంతా మీరు చాలా సంతోషంగా, సంతృప్తిగా ఉంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగం చేసే వారికి జీతం పెరిగే అవకాశం ఉంది.
3.కుంభ రాశి...
ఏప్రిల్ నెలలో కుంభ రాశివారికి కూడా బుధ సంచారం చాలా శుభ ఫలితాలను తీసుకువస్తుంది. ఈ సమయంలో కుంభ రాశివారికి ఆర్థికంగా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో వాతావరణం ఆనందంగా మారుతుంది. డబ్బు సంపాదించడంలో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు వీరిని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. అంతేకాదు, ఉద్యోగం చేసే వారికి పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదల అవకాశాలు ఉన్నాయి. గ్రహ సంచారాలన్నీ మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఈ నెలలో మీ కోరికలన్నీ నెరవేరతాయి. కెరీర్ లో మంచి గ్రోత్ చూస్తారు. ఆదాయం బాగా పెరగడంతో.. ఈ నెలలో ఈ రాశివారి ఆత్మ విశ్వాసం పెరుగుతుంది.
4.మీన రాశి...
బుధ సంచారం ఏప్రిల్ నెలలో మీన రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ నెలలో ఈ రాశివారి ఆలోచనా సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. కెరీర్, వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. మీరు మీ శాయశక్తులా కృషి చేసి సమాజంలో గౌరవం, కీర్తిని సంపాదిస్తారు. కష్టానికి మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. వివిధ రంగాలలో పురోగతికి సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. సానుకూల శక్తి మీకు కొత్త సంబంధాలను, స్నేహితులను తెచ్చిపెడుతుంది. వ్యాపారవేత్తలు కష్టపడి, కృషి చేసి తమ వ్యాపారాన్ని కొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్లగలరు. ఇది కాకుండా, రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు అనేక రకాల ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఈ కాలంలో మీన రాశి వారు తమ కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. కొత్త ఆస్తులను కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ కాలంలో మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.