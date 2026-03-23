Birth Date: మీరు ఈ తేదీల్లో పుట్టారా? మీకు డబ్బే డబ్బు.. తిరుగులేని ఫేమ్ మీ సొంతం..!
Birth Date: న్యూమరాలజీ ప్రకారం, కొన్ని ప్రత్యేక తేదీల్లో పుట్టిన వారికి ఎప్పటికీ డబ్బు కొరత అనేదే ఉండదు. కేవలం డబ్బు మాత్రమే కాదు.. వారికి జీవితంలో కోరుకున్నంత ప్రేమ లభిస్తుంది. ఆ తేదీలేంటో చూద్దాం..
నెంబర్ 1.. సమాజంలో గౌరవం, ఉన్నత స్థానం...
ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 1 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై సూర్యుని ప్రభావం ఉంటుంది. వీరిలో మంచి నాయకత్వ లక్షణాలు ఉంటాయి. వీరు సమాజంలో చాలా సులభంగా గౌరవాన్ని పొందుతారు. చాలా చిన్న వయసులోనే ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుంటారు. వారు చేపట్టే ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు.
నెంబర్ 5.. తెలివిగా డబ్బు సంపాదిస్తారు..
ఏ నెలలో అయినా 5, 14, 23 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 5 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై బుధ గ్రహ ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరికి తెలివి తేటలు చాలా ఎక్కువ. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు వ్యాపారాల్లో చాలా బాగా రాణించగలరు. ఓటమికి భయపడరు. డబ్బు సంపాదించడానికి ఎప్పుడూ కొత్త మార్గాలు వెతుకుతూనే ఉంటారు. తమ వాక్చాతుర్యంతో ఇతరులను సులభంగా ఆకర్షిస్తారు. వీరికి కూడా జీవితంలో డబ్బుకీ, ప్రేమ కి లోటు ఎప్పటికీ రాదు.
నెంబర్ 6.. విలాసం..
ఏ నెలలో అయినా 6,15, 24 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 6 కి చెందినవారే. వీరిపై శుక్రుని అనుగ్రహం ఉంటుంది. శుక్రుడు ఆశీర్వాదం ఉన్నవారికి డబ్బుకి ఎప్పుడూ లోటు ఉండదు. చాలా ఆకర్షణీయంగా కూడా ఉంటారు. వీరిని అందరూ చాలా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు.