Mangal Gochar: రాహువుతో కుజుడు కలయిక.. ఈ మూడు రాశులకు అనుకోని సమస్యలు
Mangal Gochar: ఫిబ్రవరి చివరలో కుజుడు, రాహువు సంయోగం ఏర్పడి.. అంగారక యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. దీని కారణంగా, కొన్ని రాశులకు అనుకోని సమస్యలు, చిక్కులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
Mangal Gochar
వేద జోతిష్యశాస్త్రంలో రాహువును చెడు, నీడ గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. అయితే, ఈ గ్రహం మారే ప్రతిసారీ.. 12 రాశుల జీవితాలను ఏదో ఒక విధంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ప్రస్తుతం రాహువు కుంభ రాశిలో ఉన్నాడు. ఆల్రెడీ ఈ రాశిలో శుక్రుడు, బుధుడు, సూర్యుడు ఉన్నారు. ఫిబ్రవరి 23న కుజుడు కూడా ఈ రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో.. రాహువుతో కుజుడు సంయోగం ఏర్పడి.. అంగారక యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఇది అశుభ కలయికగా పరిగణిస్తారు. దీని కారణంగా.. మూడు రాశుల వారికి అనుకోని సమస్యలు రానున్నాయి. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం...
మేష రాశి..
ఈ అంగారక యోగం మేష రాశివారికి అంత అనుకూలంగా ఏమీ ఉండదు.కాబట్టి, ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా అనవసరంగా ఎవరి మీదా కోపం తెచ్చుకోకూడదు. మీ కోపమే మీ పనిని నాశనం చేసేస్తుంది. కాబట్టి, తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. అనాలోచిత నిర్ణయాలు ప్రమాదకరం కావచ్చు. మీ కెరీర్ నుండి మీ సంబంధాల వరకు ప్రతిదానిలోనూ ప్రతికూల ప్రభావాలు కనిపిస్తాయి. రాహువు అపారమైన శక్తిని తెస్తాడు. దానిని మీరు సరైన దిశలో నడిపించాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా ప్రభావితమౌతుంది. అనవసరమైన ఖర్చుల వల్ల మీరు ఇబ్బంది పడొచ్చు. స్టాక్ మార్కెట్ లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు, జూదం ఆడటం లేదా ఏదైనా ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి.
కుంభ రాశి..
కుంభరాశిలో అంగారక యోగం ఈ రాశివారికి అనుకోని సమస్యలు తెచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి స్వభావం చాలా దూకుడుగా మారుతుంది. కాబట్టి, జాగ్రత్త అవసరం. మీ అహం కూడా పెరుగుతుంది. మీ ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ లో ఉంచుకోవాలి. ముఖ్యంగా, ఆర్థిక సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్తపడాలి. ఆరోగ్యం విషయంలోనూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.యోగా, ధ్యానం వంటివి చేయాలి. సమయానికి నిద్రపోవాలి.
వృశ్చిక రాశి...
అంగారక యోగం.. వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా అంత అనుకూలంగా లేదు. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి సంతోషం తగ్గిపోతుంది. కుటుంబంలో ఏవైనా సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, కోపాన్ని, మాటను కంట్రోల్ లో ఉంచుకోవాలి.లేకపోతే.. ఈ సమస్యలు మరింత పెరుగుతాయి.కుటుంబంలో విభేదాలు కొనసాగుతాయి. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా రావచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఓపిక , అవగాహనతో ప్రతిదాన్ని నిర్వహించడానికి ప్రయత్నించండి. ఏ పనీ పూర్తి కాకపోవచ్చు.