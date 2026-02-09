Birth Date: మొదటి సంతానం ఆడపిల్ల ఈ తేదీల్లో పుడితే..తండ్రికి లక్ష్మీ కటాక్షమే..!
Birth Date: ఒక ఇంట్లో మొదటి సంతానంగా అమ్మాయి పుట్టడం సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మీ అడుగుపెట్టినట్లుగా భావిస్తారు.న్యూమరాలజీ ప్రకారం, కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు తండ్రికి అదృష్టాన్ని తెస్తారు.మరి, ఆ తేదీలేంటో చూద్దాం...
నెంబర్ 1 (1, 10, 19, 28)..
ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్1 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీకి సూర్యుడు అధిపతి. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయి మొదటి సంతానం అయితే.. తండ్రికి అదృష్టం కలిసొస్తుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు తండ్రికి సమాజంలో గౌరవం, పదవీ లాంఛనాలు పెరుగుతాయి. తండ్రి ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఉంటే ప్రమోషన్స్ వస్తాయి. రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు. తండ్రికి ఈ అమ్మాయి ఒక లక్కీ చార్మ్ లా పని చేస్తుంది.
నెంబర్ 3 (3, 12, 21, 30)..
ఏ నెలలో అయినా 3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 3 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీకి గురువు అధిపతి. ఇంటి మొదటి సంతానం అమ్మాయిగా ఈ తేదీల్లో పుడితే.. తండ్రి అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది. ఈ అమ్మాయి పుట్టిన వెంటనే తండ్రికి పెండింగ్ లో ఉన్న సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి. ముఖ్యంగా ఆస్తి సమస్యలు తీరిపోతాయి. అకస్మాత్తుగా ధన లాభం కూడా కలుగుతుంది. తండ్రి ఆధ్యాత్మికంగా, ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు.
నెంబర్ 5 ( 5, 14, 23)
ఏ నెలలో అయినా 5, 14, 23 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 5 కిందకు వస్తారు. మీ ఇంట్లో మొదటి సంతానం ఆడ పిల్ల అయ్యి.. ఈ తేదీల్లో పుట్టి ఉంటే.. ఆ తండ్రి అదృష్టాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు. ఈ నెంబర్ కి బుధుడు అధిపతి. బుధుడు వ్యాపారానికి కారకుడు. తండ్రి వ్యాపార రంగంలో ఉంటే.. ఈ తేదీల్లో అమ్మాయి పుట్టిన తర్వాత.. ఆ వ్యాపారం అనూహ్యంగా పుంజుకుంటుంది. కొత్త కాంట్రాక్టులు రావడం, విదేశీ ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. తండ్రి కోటీశ్వరుడు అవుతాడు.
నెంబర్ 6 ( 6, 15, 24)
ఏ నెలలో అయినా 6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 6 కిందకు వస్తారు. ఈ నెంబర్ కి శుక్రుడు అధిపతి. ఆడ పిల్ల మొదటి సంతానంగా పుడితే.. ఆ ఇంట్లో సంపదకు లోటు ఉండదు. శుక్రుడు విలాసాలకు, సంపదకు కారకుడు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయి ఇంట్లో అడుగుపెడితే, తండ్రి కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనే యోగం పెరుగుతుంది. ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. తండ్రి పట్ల ఈ అమ్మాయిలకు అమితమైన అనురాగం ఉంటుంది.