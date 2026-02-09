Lunar Eclipse: కుంభ రాశిలో చంద్ర గ్రహణం.. ఈ 3 రాశులకు లైఫ్ టైమ్ సెటిల్మెంట్
Lunar Eclipse: హోలీ పండగ వేళ కుంభ రాశిలో సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడనుంది. ఈ గ్రహణం కొన్ని రాశుల జీవితాలపై చాలా ఎక్కువగా ప్రభావం చూపనుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది.
Lunar Eclipse: జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం.. చంద్ర, సూర్య గ్రహణాలు సరైన సమయంలో సంభవిస్తాయి. దీని ప్రభావం ప్రతి వ్యక్తి జీవితంపై కనిపిస్తుంది. 2026 లో మొదటి సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ఫాల్గుణి పౌర్ణమి రోజున ఏర్పడనుంది. అంటే.. హోలీ పండగ సమయంలో మార్చి 3వ తేదీన ఏర్పడుతోంది. ఈ గ్రహణం కుంభ రాశిలో ఏర్పడుతోంది.ఈ గ్రహణం మూడు రాశుల వారి జీవితాల్లోకి అదృష్టం మోసుకురానుంది.కెరీర్ , వ్యాపారం పరంగా గొప్ప స్థాయికి వెళతారు. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం..
ధనుస్సు రాశి...
కుంభ రాశిలో ఏర్పడుతున్న సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ధనుస్సు రాశివారికి చాలా ప్రయోజనాలు మోసుకురానుంది. ఈ సమయంలో ధనుస్సు రాశివారు ఏదైనా వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేస్తారు. అంతేకాదు.. ఆదాయంలో కూడా భారీ పెరుగుదలను చూస్తారు. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు పొందుతారు. జీవితం చాలా పాజిటివిటీతో నిండిపోతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. కోరుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు.
మకర రాశి...
ఈ ఏడాది కుంభ రాశిలో ఏర్పడుతున్న తొలి సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం మకర రాశి వారి జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేయనుంది. వీరి జీవితం లో ఊహించని శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగ పరంగా కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. విలాసవంతమైన వస్తువులు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. చంద్ర గ్రహణ శుభ ప్రభావం కారణంగా, మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ సమయంలో ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది. ఆదాయం పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు ఎదురౌతాయి. దీని ద్వారా ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించగలరు. అంతేకాదు.. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి కీర్తి, ప్రతిష్ఠలు కూడా పెరుగుతాయి.
3.సింహ రాశి..
ఈ ఏడాది ఏర్పడుతున్న మొదటి చంద్ర గ్రహణం సింహ రాశి వారికి మరింత లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో, సింహ రాశికి చెందిన విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమౌతుుంటే.. వారి విజయావకాశాలు కూడా చాలా పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో అపారమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అదేవిధంగా, ఈ సమయంలో ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న ఈ రాశికి చెందిన వారికి మంచి ఉద్యోగం లభించే అవకాశాలు కూడా చాలా పెరుగుతాయి. అదనంగా, ఈ సమయంలో సింహ రాశికి చెందిన వారు వ్యాపారం చేస్తుంటే, మీకు మంచి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభించే అవకాశాలు కూడా చాలా పెరుగుతాయి. దీనితో పాటు, సింహ రాశికి చెందిన వారికి ఈ సమయంలో వ్యాపారం , వాణిజ్యానికి సంబంధించిన కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి.