Ketu Transit : కేతువు నక్షత్ర గోచారం.. ఈ 3 రాశుల వారికి గడ్డుకాలం
Ketu Nakshatra Gochar : జనవరి 25 నుంచి కేతువు పూర్వాఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. దీని కారణంగా పలు రాశుల వారిపై ప్రభావం ఉంటుంది. మార్చి 29 వరకు వీరు వృత్తి, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక విషయాల్లో అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కేతువు కదలికలకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఎప్పుడైతే కేతువు తన రాశిని లేదా నక్షత్రాన్ని మారుస్తాడో, దాని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. జ్యోతిష్య సమాచారం ప్రకారం జనవరి 25న కేతువు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ఈ మార్పు కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలక పరిణామాలకు కారణం కానుంది.
కేతువు పూర్వాఫల్గుణి నక్షత్రం రెండవ పాదం నుండి నిష్క్రమించి, మొదటి పాదంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ స్థితి ఈ ఏడాది మార్చి 29 వరకు కొనసాగుతుంది. పూర్వాఫల్గుణి నక్షత్రానికి అధిపతిగా శుక్ర గ్రహాన్ని పరిగణిస్తారు. శుక్రుడి నక్షత్రంలో కేతువు సంచారం కారణంగా కొందరిలో ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.
అయితే, ఈ మార్పు అందరికీ శుభప్రదంగా ఉండకపోవచ్చు. ముఖ్యంగా కెరీర్, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, సంబంధ బాంధవ్యాలు, ఆరోగ్య విషయాల్లో కొన్ని రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో పనులు వాయిదా పడటం, మనసులో ఆందోళన కలగడం వంటివి జరగవచ్చు. ఈ గోచార ప్రభావం ఏ రాశుల వారిపై ప్రతికూలంగా ఉండనుంది?
1. మిథున రాశి
కేతువు నక్షత్ర పరివర్తన మిథున రాశి వారికి సవాలుగా మారే అవకాశం ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఊహించని అవరోధాలు ఎదురయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. దీనివల్ల మానసిక ఒత్తిడి పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. కొత్త అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి, అవి చేతికి అందడంలో జాప్యం జరగవచ్చు, ఇది కొంత నిరాశకు గురిచేస్తుంది.
ఇక వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికి వస్తే, వైవాహిక జీవితంలో భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. జీవిత భాగస్వామితో సరైన సమన్వయం లేకపోతే ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు సాధారణం కంటే ఎక్కువ కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగులు ఆఫీసులో లేదా పని ప్రదేశంలో ఏదైనా కీలక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిది.
2. తులా రాశి
తులా రాశి జాతకులు ఈ సమయంలో ఇంటి వ్యవహారాలు, బయటి పనుల మధ్య సమతుల్యతను పాటించడం చాలా అవసరం. కేతువు ప్రభావం వల్ల ప్రేమ, వివాహ సంబంధిత విషయాల్లో కొన్ని అడ్డంకులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాలు వచ్చే యోగం ఉన్నప్పటికీ, అదే సమయంలో ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా పెరగవచ్చు. ఈ ఖర్చుల పెరుగుదల మానసిక ప్రశాంతతను దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంది.
ఈ సమయంలో ఆరోగ్యాన్ని, బంధుమిత్రులతో సంబంధాలను నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల నష్టం వాటిల్లవచ్చు. చిన్న చిన్న విషయాలకే గొడవలు లేదా వాదోపవాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, కుటుంబ సభ్యులతో లేదా బయటి వారితో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించడం, మాట జారకుండా చూసుకోవడం తులా రాశి వారికి అత్యంత కీలకం.
3. మీన రాశి
కేతువు నక్షత్ర మార్పు మీన రాశి వారి వృత్తి జీవితంపై ప్రభావం చూపవచ్చు. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారు లేదా ఉద్యోగ మార్పును కోరుకుంటున్న వారు మరికొంత కాలం వేచి ఉండక తప్పదు. చేతికి ఎత్తుకున్న పనులు పూర్తవ్వడానికి అదనపు కృషి, సమయం అవసరమవుతుంది. సులభంగా జరగాల్సిన పనులు కూడా ఆలస్యం అయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి.
ఆరోగ్య విషయంలో, ముఖ్యంగా సీజనల్ వ్యాధుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా నష్టపోవాల్సి వస్తుంది. పిల్లల ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. విలాసాలు కోసం చేసే ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి బడ్జెట్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఖర్చు చేయడం మంచిది.
కేతువు గోచారం.. ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
ఈ గోచార సమయంలో ప్రభావిత రాశుల వారు ఓపికగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఏ విషయంలోనూ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. మీ ఆరోగ్యం, అనవసర ఖర్చులు, బంధాల విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం దైవారాధన లేదా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం మేలు చేస్తుంది.
కేతువు మార్పు అనేది ఒక తాత్కాలిక దశ మాత్రమే. పైన పేర్కొన్న మిథున, తుల, మీన రాశుల వారు మార్చి 29 వరకు కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండి, జాగ్రత్తగా అడుగులు వేస్తే సమస్యల నుంచి బయటపడవచ్చు. ఏవైనా పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం, పలువురు పండితులు తెలిపిన విషయాల ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.