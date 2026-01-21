Saturn Transit : ఏలినాటి శని ఉన్నా డోకా లేదు.. ఈ రాశుల వారి జాతకం మారిపోనుంది !
Saturn Transit : 2026లో ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, మకర రాశిలో ఏర్పడిన ఐదు అరుదైన రాజయోగాల వల్ల సింహ, ధనుస్సు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ధనలాభం, విజయాలు కలగనున్నాయి. ఈ గ్రహ మార్పు పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
ఏలినాటి శని ఉన్నా.. అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది !
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని గ్రహ సంచారానికి అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. శని దేవుడిని న్యాయ నిర్ణేతగా పరిగణిస్తారు. సాధారణంగా ఏలినాటి శని అనగానే ప్రజలు భయపడుతుంటారు. అయితే 2026 సంవత్సరంలో శని గ్రహ సంచారం వల్ల కొన్ని ఆసక్తికరమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ముఖ్యంగా రెండు రాశుల వారికి ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, అరుదైన రాజయోగాల వల్ల శుభ ఫలితాలు కలగనున్నాయి.
2026లో సింహ రాశి, ధనుస్సు రాశి జాతకులు ఏలినాటి శనిలో ప్రభావంలో ఉంటారు. అంటే శని నీడ ఈ రాశులపై ఉంటుంది. అయితే, ఒక అద్భుతమైన శుభ సంయోగం కారణంగా ఈ రెండు రాశుల వారిపై శని దుష్ప్రభావం చాలా వరకు తగ్గుతుంది. దీనికి ప్రధాన కారణం శని దేవుడు తన సొంత రాశి అయిన మకరంలో ఉండడమే. అక్కడ శనితో పాటు సూర్యుడు, కుజుడు, బుధుడు, శుక్రుడు కూడా కలుస్తున్నారు. మకర రాశిలో ఈ నాలుగు గ్రహాల కలయిక వల్ల ఐదు మహా శుభ రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి.
మకరంలో పంచ గ్రహాల కూటమి.. 5 రాజయోగాలు
మకర రాశిలో శనితో పాటు ఇతర గ్రహాలు చేరడం వల్ల జ్యోతిష్య శాస్త్ర రీత్యా ఎంతో శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. అవి..
1. సూర్యుడు, బుధుడి కలయిక వల్ల బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతోంది.
2. శుక్రుడు, బుధుడి కలయిక వల్ల లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం సిద్ధిస్తోంది.
3. సూర్యుడు, శుక్రుడి కలయిక వల్ల శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతోంది.
4. దీంతో పాటు ఇదే రాశిలో రుచక రాజయోగం కూడా ఏర్పడింది.
5. అలాగే కుజుడు, సూర్యుడి వల్ల మంగళాదిత్య రాజయోగం కూడా.
ఈ పంచ రాజయోగాల ప్రభావం వల్ల సింహ, ధనుస్సు రాశుల వారిపై ఏలినాటి శని తీవ్రత తగ్గి, సానుకూల ఫలితాలు కలుగుతాయి.
సింహ రాశి: ఆకస్మిక ధనలాభం, కుటుంబంలో సంతోషం
సింహ రాశి జాతకులకు రాబోయే రోజుల్లో ఏలినాటి శని ప్రభావం నుండి గొప్ప ఉపశమనం లభించనుంది. ఈ గ్రహాల కలయిక వల్ల సింహ రాశి వారికి ధన లాభం కలిగే బలమైన యోగాలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా..
- మీ ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
- కొత్తగా ఏ పని చేపట్టినా అందులో విజయం సాధిస్తారు. మీ ప్రగతిని చూసి కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
- చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఇప్పుడు చకచకా పూర్తవుతాయి. మూతపడిన దుకాణాలు లేదా ఫ్యాక్టరీలు తిరిగి లాభాల బాట పట్టే అవకాశం ఉంది.
- కుటుంబంలో ఉన్న పాత సమస్యలు లేదా గొడవలు పరిష్కారమవుతాయి.
- ఆరోగ్య పరంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. మీ తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
- దైవ దర్శనాలు, తీర్థయాత్రలు చేసే యోగం ఉంది. భాగస్వామితో బంధం మరింత బలపడుతుంది. ఒంటరిగా ఉన్నవారి జీవితంలోకి ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి ప్రవేశించే సూచనలు ఉన్నాయి.
ధనుస్సు రాశి: అడ్డంకులు తొలగి విజయాలు
ఈ ఐదు శుభ యోగాల వల్ల ధనుస్సు రాశి వారిపై కూడా ఏలినాటి శని ప్రభావం బలహీనపడుతుంది. వీరికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది..
- ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో వస్తున్న అడ్డంకులు, ఆటంకాలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. పరిస్థితిలో నిరంతర మెరుగుదల కనిపిస్తుంది.
- చాలా సులభంగా ధనలాభం పొందుతారు. అనవసరమైన చింతలు, ఆందోళనలు దూరమవుతాయి.
- ఇంటికి అతిథుల రాక ఉంటుంది. మీ విజయానికి బాటలు వేసే లేదా సహాయపడే ప్రముఖ వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.
- ఆర్థిక సంబంధిత కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయి. రిస్క్ తీసుకునే వారికి ఇది మంచి సమయం, వారికి కాలం కలిసి వస్తుంది.
- ఎవరైతే కొత్తగా ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారం ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తున్నారో, వారికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. ఇందులో విజయం సాధించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.
శని దోష నివారణకు పరిహారాలు ఏమిటి?
రాజయోగాలు ఉన్నప్పటికీ, ఎవరికైనా ఏలినాటి శని (శని సాడే సతి) వల్ల ఇబ్బందులు ఎదురైతే, కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించడం ద్వారా ఉపశమనం పొందవచ్చు..
- ప్రతి మంగళవారం హనుమంతుడిని, శనివారం శని దేవుడిని నిష్ఠగా పూజించడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.
- శని మంత్రాలను జపించడం మంచిది.
- శనివారం రోజున రావి చెట్టు కింద ఆవనూనెతో దీపం వెలిగించాలి.
- పేదలకు లేదా అవసరమైన వారికి నల్ల నువ్వులు, ఆవనూనె, నెయ్యి, బెల్లం, ఉన్ని వస్త్రాలను దానం చేయడం వల్ల శని గ్రహ శాంతి కలుగుతుంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం, పలువురు పండితులు తెలిపిన విషయాల ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.