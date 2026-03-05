Palmisthry: మీ అరచేతిలో ఇలా Y గుర్తు ఉందా? అయితే మీ జీవితం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?
Palmisthry: హస్త సాముద్రికం ప్రకారం అరచేతిలోని రేఖలు ఏమో పిచ్చి గీతలు కావు, అవి భవిష్యత్తుకు అర్ధాలు. కొన్ని గుర్తులు జీవితంలో ఆ వ్యక్తి ధనవంతుడా? లేక పేదవాడా అన్నది కూడా నిర్ణయిస్తుంది. అలాంటిదే అరచేతిలో ఉండే Y గుర్తు.
హస్తా సాముద్రికంలో వై గుర్తు
హస్త సాముద్రిక శాస్త్రానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యం ఉంది. అరచేతులపై ఉన్న రేఖల ఆధారంగా భవిష్యత్తును చెప్పేదే హస్త సాముద్రికం. అరచేతిలో ఉన్న కొన్ని రేఖలు ఆ వ్యక్తి, వ్యక్తిత్వాన్నే కాదు అతడు భవిష్యత్తును కూడా అంచనా వేసి చెబుతాయి. అతడు ధనవంతుడిగా జీవిస్తాడో, పేదవాడిగా ఉంటాడో కూడా వివరిస్తాయి. వ్యక్తి జీవితంలో సంపద, కీర్తి, ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన లోతైన రహస్యాలను చెబుతాయి. అలాంటి వాటిలో అరచేతిలో ఉండే ఒక Y గుర్తు కూడా ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఈ Y గుర్తు మీకు ఉంటే అది వరమో, శాపమో తెలుసుకోండి.
వరమా? శాపమా?
హస్త సాముద్రిక శాస్త్రంలో అరచేతిలో ఉండే ఈ Y గుర్తు అపారమైన విజయాన్ని తీసుకొస్తుందని చూపిస్తుంది. లేదా జీవితంలో పోరాటం చేయాల్సి వస్తుందని చెబుతుంది. జీవన రేఖ (Life line) నుండి ఒక గీత చంద్రుని పర్వతం వైపు విస్తరించి ఉంటే అది Y ఆకారాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది చాలా శుభప్రదమైనది. అలాంటి వ్యక్తులు పుట్టుకతోనే వ్యాపారవేత్తలుగా ఉంటారు. అంటే వ్యాపారవేత్తల కుటుంబంలో జీవిస్తారు. అలాగే విదేశాలకు కూడా వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. అరచేతిలో ఉన్న ఈ గుర్తు సుదూర ప్రయాణాలను సూచిస్తుంది. అలాంటి వ్యక్తులు సమాజంలో ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకుంటారు. సౌకర్యాలు విలాసాలతో గడుపుతారు.
ప్రతికూలత కూడా
హస్త సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం అరచేతిలో ఉన్న ప్రతి Y గుర్తు శుభప్రదమైనది కాదు. జీవన రేఖ నుండి ఒక చిన్న బలహీనమైన రేఖ ఉద్భవించి Y ఆకారంలా కనిపిస్తూ ఉంటే అది ప్రతికూల సంకేతంగా భావించాలి. ఇది జీవశక్తిని తగ్గిస్తుంది. ఆ వ్యక్తులు తరచూ అనారోగ్యాల బారిన పడుతూ ఉంటారు. శారీరకంగా బలహీనంగా ఉంటారు. జీవితంలో పోరాటాలు చేయాల్సి వస్తుంది.
ఇక Y గుర్తు మణికట్టు నుండి జీవన రేఖ జంక్షన్ లో ఏర్పడితే అది జీవితంలో ప్రారంభ దశను సూచిస్తుంది. ఆ ప్రారంభ దశలో చాలా పోరాటాలు చేయాల్సి వస్తుందని చెబుతుంది. పోరాటాలు చేశాక మాత్రం అపారమైన పెద్ద విజయాలను అందుకుంటారని సూచిస్తుంది. కష్టపడి పని చేయడం ద్వారా ఆ వ్యక్తి జీరో నుండి హీరోగా ఎదుగుతాడని ఈ Y రేఖ సూచిస్తుంది.