Mercury Transit: కుంభరాశిలో శక్తివంతమైన యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారి కెరీర్లో తిరుగుండదు
Mercury Transit: కుంభరాశిలో మార్చి 4న బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడింది. దీనివల్ల 4 రాశుల వారికి బాగా కలిసొస్తుంది. వీరికి అదృష్టం తలుపు తడుతుంది. వీరికి మార్చి 15 నుంచి తిరుగుండదు. ఆ రాశులేవో తెలుసుకోండి.
మిథున రాశి
బుధుడి వల్ల ఏర్పడే బుధాదిత్య రాజయోగం మిథున రాశి వారికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. వీరికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది.ఈ రాశి వారు అద్భుతమైన కెరీర్ అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఈ కెరీర్ అవకాశాల వల్ల పూర్తి సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకునే అవకాశం దక్కుతుంది. విద్యార్థులకు కూడా ఈ కాలం బాగా కలిసొస్తుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ప్రస్తుతం కలిసొచ్చే కాలం నడుస్తోంది. బుధాదిత్య యోగం వల్ల ఈ రాశి వారికి సంపద, శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. ఈ రాశి వారికి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కచ్చితంగా లభిస్తుంది. ఈ రాశి వారి వ్యక్తిగత జీవితానికి కూడా సమయం గడుపుతారు. శుభప్రదంగా, ఫలవంతంగా ఉండే కాలం ఇది.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి బుధాదిత్య రాజయోగం బాగా కలిసొస్తుంది. వీరికి ఉద్యోగంలో పురోగతికి బలమైన అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే జీతం కూడా పెరుగుతుంది. వ్యాపార భాగస్వామ్యాలు వీరికి లాభదాయకంగా ఉంటాయి.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి బుధాదిత్య రాజయోగం బాగా కలిసివస్తుంది. వీరికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ రాశి వారి బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ను బాగా పెంచుతుంది. వీరు కుటుంబంతో సంతోషంగా సమయం గడుపుతారు. వీరి జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు అన్నీ పెరుగుతాయి.