Ketu Blessings: కేతువు ఆశీర్వాదంతో ఈ 6 రాశులవారికి రాజులాంటి జీవితం! మీ రాశి ఉందా?
Ketu Blessings: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కేతువును ముఖ్యమైన గ్రహంగా భావిస్తారు. కేతువు అనుగ్రహం ఉంటే జీవితంలో అనుకోని ధనలాభాలు, విజయాలు ఉంటాయి. త్వరలో కేతువు నక్షత్రం మారనుంది. దానివల్ల 6 రాశులవారు సడెన్ గా ధనవంతులవుతారట. ఆ రాశులేవో చూద్దాం.
కేతువు ఆశీర్వాదంతో రాజయోగం పొందే రాశులు
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కేతువును పాప గ్రహంగా భావిస్తారు. కానీ కేతువు కొన్నిసార్లు జీవితాన్ని మార్చే అద్భుతమైన ఫలితాలనూ ఇస్తాడు. ప్రస్తుతం సింహరాశిలో ఉన్న కేతువు, తన సొంత నక్షత్రమైన మఖలోకి ప్రవేశించాడు. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని మార్పులు ఉంటాయని పండితులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు కేతువు నక్షత్రమార్పు ప్రభావం ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 5 వరకు బలంగా ఉంటుందట. మరి ఏ రాశులవారు కేతువు ఆశీర్వాదంతో రాజయోగం పొందుతారో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష, మిథున రాశులు
కేతువు నక్షత్ర మార్పుతో మేష రాశివారికి అకస్మాత్తుగా ప్రమోషన్, డబ్బు వస్తాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరిగే అవకాశం ఉంది. విజయానికి మార్గం సుగమం అవుతుంది. చిన్న ప్రయత్నంతో మంచి ఫలితాలు పొందుతారు.
మిథున రాశి వారికి కేతువు సంచారం శుభప్రదం. చాలాకాలంగా ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. వ్యాపారం, ఉద్యోగంలో ఊహించిన దానికంటే వేగంగా పురోగతి సాధిస్తారు. గత పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు వస్తాయి.
సింహ, తుల రాశులు
కేతువు సింహరాశిలోనే సంచరిస్తున్నందున ఈ రాశివారికి ప్రత్యేక ఫలితాలు ఉంటాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి జీవితాన్నే మార్చేసే కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఊహించని ధనలాభం కలుగుతుంది. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
తుల రాశివారికి కేతువు సంచారంతో ఆస్తి లాభం కలుగుతుంది. స్థిరాస్తి వివాదాలు అనుకూలంగా పరిష్కారం అవుతాయి. విదేశీ ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా సాగుతుంది.
ధనుస్సు, మీన రాశులు
ధనుస్సు రాశి వారికి విదేశీ ప్రయత్నాలు సక్సెస్ అవుతాయి. పెళ్లి, ఉద్యోగానికి సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. బంధువులతో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగాలలో ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. వ్యాపారాలతో కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంకంటే మెరుగుపడుతుంది.
మీన రాశి వారికి గతంలో ఉన్న మానసిక ఒత్తిడి, ఆర్థిక ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి. ఆరోగ్యం చక్కగా సహకరిస్తుంది. ఆదాయం పెరగడంతో పాటు ఆధ్యాత్మిక చింతన కూడా పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దైవదర్శనం చేసుకుంటారు. ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతుంది.