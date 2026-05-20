Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు మంచి మాటతీరుతో అందరనీ ఆకట్టుకుంటారు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 20.05.2026 బుధవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు అధికమవుతాయి. వ్యాపారాలు కొంత మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో తోటివారి వల్ల ఊహించని సమస్యలు కలుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన మానసికంగా బాధిస్తుంది. రుణదాతల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
సమాజంలో పరిచయాలు విస్తృతమవుతాయి. స్థిరాస్తి వివాదాలకు సంబంధించి ప్రముఖుల నుంచి ముఖ్యమైన సమాచారం సేకరిస్తారు. ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి. చేపట్టిన పనులలో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాలలో ఆశించిన మార్పులుంటాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఒక వ్యవహారంలో సన్నిహితుల నుంచి అందిన సమాచారం నిరాశ కలిగిస్తుంది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమ తప్పదు. ఉద్యోగ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. మంచి మాట తీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఇతరులకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. చేపట్టిన పనులు సజావుగా సాగుతాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలత కలుగుతుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో అంచనాలు నిజం అవుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో సొంత ఆలోచనలు కలిసివస్తాయి. దైవదర్శనాలు చేసుకుంటారు. సన్నిహితుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. స్థిరాస్తి క్రయవిక్రయాలలో లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాలలో కీలక నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
ప్రయాణాలలో శ్రమ అధికమవుతుంది. విలువైన వస్తువుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యాపార లావాదేవీలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఆప్తులతో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులుంటాయి. ఉద్యోగాలలో చికాకులు అధికమవుతాయి. దైవదర్శనాలు చేసుకుంటారు.
తుల రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు తప్పవు. ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు అధికమవుతాయి. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాల్లో అదనపు బాధ్యతల వల్ల విశ్రాంతి ఉండదు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. సమాజంలో ప్రముఖుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకొని పాత జ్ఞాపకాలు పంచుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ యోగం ఉంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుతుంది. ఆప్తుల నుంచి అవసరానికి డబ్బు లభిస్తుంది. చిన్ననాటి మిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. సంఘంలో విశేషమైన గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు. విలువైన వస్త్రాలు, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో సంతృప్తికర వాతావరణం ఉంటుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా పరిస్థితులు అనుకూలించవు. వ్యాపారాలలో పెట్టుబడులకు తగిన లాభాలు అందక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు మరింత బాధిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి. దైవదర్శనాలు చేసుకుంటారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యులతో పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించుకుంటారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వలన నూతన రుణ ప్రయత్నాలు చేస్తారు. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు కలుగుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి అధికమవుతుంది.
మీన రాశి ఫలాలు
పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శిస్తారు. నూతన వాహన యోగం ఉంది. వ్యాపారులకు నూతన పెట్టుబడులు అందుతాయి. నిరుద్యోగుల యత్నాలు ఫలిస్తాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు. చేపట్టిన పనులలో అప్రయత్న కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో సమస్యలను అధిగమిస్తారు.