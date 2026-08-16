- Home
- Astrology
- Jupiter Transit: ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి గురుడు.. ఆగస్టు 19 నుండి ఈ రాశుల వారికి తిరుగుండదు
Jupiter Transit: ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి గురుడు.. ఆగస్టు 19 నుండి ఈ రాశుల వారికి తిరుగుండదు
Jupiter Transit: గురు గ్రహం ఆగస్టు నెలలో తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోనుంది. దీని కారణంగా, కొన్ని రాశుల వారికి లక్ష్మీ కటాక్షం కలగనుంది. పట్టిందల్లా బంగారమే అవుతుంది. ఆర్థికంగా ఆగస్టు 19 నుంచి అద్భుతంగా కలిసొచ్చే రాశులు ఇవే..
గురు గ్రహ నక్షత్ర మార్పు..
ఆగస్టు 19న గురు గ్రహం (బృహస్పతి) ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనుంది. తన స్వక్షేత్రమైన కర్కాటకంలో ఉన్న గురుడు, శత్రు గ్రహమైన బుధుడి నక్షత్రంలోకి మారడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన శుభ ఫలితాలు కలగనున్నాయి. ఈ అరుదైన గురు నక్షత్ర సంచారం వల్ల అదృష్టం వరించే 5 రాశుల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం..
కుంభ రాశి
ఆర్థికం & కెరీర్: చేసే ప్రతి పనిలో అదృష్టం తోడై విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ, వ్యక్తిగత జీవితాలను సమర్థవంతంగా సమతుల్యం చేసుకుంటారు.
కుటుంబం & జీవితం: ఇంట్లో ప్రశాంతత, అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. అవివాహితులకు మంచి సంబంధం కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
మకర రాశి
వృత్తి & ఉద్యోగం: ఉద్యోగంలో పదోన్నతి (ప్రమోషన్), జీతం పెరుగుదల లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న ఉద్యోగ సమస్యలు తొలగిపోతాయి.
ఆర్థిక పరిస్థితి: వృత్తిపరమైన ప్రయాణాలు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా పుంజుకుని, ఇబ్బందుల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది
సింహ రాశి
ఆదాయం & వ్యాపారం: ఆకస్మిక ధనలాభంతో పాటు కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. వ్యాపారవేత్తలకు లాభసాటి కొత్త కాంట్రాక్టులు అందుతాయి.
లాభాలు: గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుండి ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తయి, కుటుంబంలో సంతోషం నెలకొంటుంది.
మీన రాశి
అదృష్టం & గుర్తింపు: ఆగస్టు 19 నుండి వీరికి అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది. చేసే ప్రతి పనిలోనూ రెట్టింపు లాభాలు పొందుతారు. ఆఫీసులో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
ఆర్థిక ఉపశమనం: పాత అప్పులు తీర్చివేసి నిశ్చింతగా ఉండటానికి ఇది సువర్ణావకాశం. ఇంట్లో ఆనందం, శాంతి తాండవిస్తాయి.
వృషభ రాశి
గౌరవ మర్యాదలు: గురుడి అనుగ్రహంతో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు, గౌరవం పెరుగుతాయి.
మానసిక ప్రశాంతత: సుదీర్ఘకాలంగా ఉన్న పని ఒత్తిడి తగ్గి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. కుటుంబ మద్దతు లభిస్తుంది, అలాగే విద్యార్థులకు చదువుపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.