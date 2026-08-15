Sun Transit: సెప్టెంబర్ లో 4 రాశులకు తిరుగులేని రాజయోగం, పట్టిందల్లా బంగారమే..
Sun Transit: సెప్టెంబర్ లో సూర్య సంచారంకారణంగా నాలుగు రాశుల వారికి మహర్దశ పట్టనుంది. వారి జీవితంలో ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి. ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది.
Sun Transit
వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాలకు రాజుగా పరిగణించే సూర్య భగవానుడు ప్రతి నెలా ఒక రాశి నుండి మరొక రాశికి సంచరిస్తాడు. 2026 సెప్టెంబర్ 13న జరిగే సూర్య సంచారం అత్యంత అరుదైనది, శక్తివంతమైనది.సూర్యుడు తన స్వక్షేత్రమైన ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. తన సొంత నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు అడుగుపెట్టినప్పుడు దాని ప్రభావం అత్యంత శుభప్రదంగా మారుతుంది. ఆ రాశులు ఇవే..
1. వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ సూర్య సంచారం జీవితంలో కొత్త కాంతులను నింపుతుంది. దీర్ఘకాలంగా పడుతున్న కష్టానికి తగిన ఫలితాలు అందుతాయి.
ఉద్యోగం & కెరీర్: ఆఫీసులో మీ కష్టానికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. పదోన్నతి లేదా జీతం పెరిగే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. అధికారికంగా ఉన్నత పదవులు చేపట్టే అవకాశం ఉంది.
ఆర్థిక పరిస్థితి: ఆర్థికంగా ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. పెట్టిన పెట్టుబడులు, నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతాయి.
కుటుంబం: కుటుంబ సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి కొద్దిగా ప్రయత్నిస్తే చాలు, ఇంట్లో ఆనందకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ సమయం అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. జీవితంలో ప్రశాంతతతో పాటు అదృష్టం మిమ్మల్ని వరిస్తుంది.
రుణ విముక్తి: పాత అప్పుల భారం నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
విదేశీ యోగం & హోదా: విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి కల నెరవేరుతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు, హోదా పెరుగుతాయి.
సంపద & ఆస్తులు: కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు జీతం పెరుగుతుంది. అవసరాలన్నీ సకాలంలో తీరి ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి..
ధనుస్సు రాశి వారికి సెప్టెంబర్ 13 నుండి జీవితం చాలా ప్రశాంతంగా మారుతుంది.
ఆరోగ్యం & మనశ్శాంతి: అనారోగ్య సమస్యల నుండి కోలుకుంటారు. ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది.
ఆర్థికం & ఫలితాలు: ఆర్థికంగా స్థిరపడటానికి మీరు చేసే కష్టానికి తక్షణమే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి.
బాంధవ్యాలు: మీతో మనస్పర్థలు వచ్చి దూరమైన బంధువులు, ఆత్మీయులు మళ్లీ మీ చెంతకు చేరుతారు. ఇంట్లో ప్రేమ, పండగ వాతావరణం నెలకుంటుంది. చిక్కుముడులుగా ఉన్న సమస్యలకు సులువుగా పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి.
సింహ రాశి
సూర్యుడు అధిపతిగా ఉన్న సింహ రాశి వారికి ఈ కాలం బంగారు సమయమనే చెప్పాలి. అడుగడుగునా విజయం మీ సొంతమవుతుంది.
అనుకోని ధనలాభం: ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా బలంగా మారుతుంది. రకరకాల మార్గాల ద్వారా డబ్బు చేతికి అందుతుంది.
కోరికలు నెరవేరుతాయి: మీ దీర్ఘకాలిక కలలు, ప్రణాళికలు ఈ సమయంలో సఫలమవుతాయి.
భవిష్యత్తుకు బాటలు: ప్రస్తుతానికి కొంత శ్రమ అనిపించినప్పటికీ, భవిష్యత్తులో ఇవి మీకు అద్భుతమైన రాబడులను, శుభ ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఇంట్లో సంతోషం ఉప్పొంగుతుంది.