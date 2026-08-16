Weekly Horoscope: ఈ వారం ఓ రాశివారికి జీవిత భాగస్వామి సలహా అద్భుతంగా కలిసివస్తుంది!
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 16.8.2026 నుంచి 22.8.2026 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
మేష రాశివారికి ఈ వారం ఆత్మవిశ్వాసం, సృజనాత్మకత పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలు ప్రయోజనకరంగా మారుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగున్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించాలి. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ప్రేమ సంబంధాల్లో అపార్థాలు తొలగే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు ఏకాగ్రత పెంచుకోవాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు, కోపంతో మాట్లాడటం మంచిది కాదు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృషభ రాశివారికి ఈ వారం కుటుంబం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు ప్రధానంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరగవచ్చు. వ్యాపారులు కొత్త ఒప్పందాల్లో పత్రాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. ఆదాయం బాగానే ఉన్నా ఇంటి అవసరాల వల్ల ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో అనుకూలత ఉంటుంది. దాంపత్యంలో ఓర్పు అవసరం. విద్యార్థులు చదువుపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. తల్లి లేదా ఇంటి పెద్దల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది.
మిథున రాశి ఫలాలు
మిథున రాశివారికి ఈ వారం చురుకుదనం, కొత్త ఆలోచనలు, ప్రయాణాలు ప్రధానంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపారులకు మార్కెటింగ్, కొత్త క్లయింట్ల ద్వారా ప్రయోజనం ఉంటుంది. మాటల్లో వేగం, కోపం సమస్యలకు దారితీయవచ్చు కాబట్టి జాగ్రత్త అవసరం. ఆర్థికంగా చిన్న లాభాలు కనిపించినా రిస్క్ తో కూడిన పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడం మంచిది. కుటుంబ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ప్రేమలో భావాలను స్పష్టంగా చెప్పడం మంచిది. విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో చదవాలి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కర్కాటక రాశివారికి ఈ వారం ఆత్మవిశ్వాసం, జ్ఞానం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు లేదా కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. ఆదాయ అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ కుటుంబ ఖర్చులు కూడా పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారులకు పాత పరిచయాల ద్వారా మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ప్రేమ, దాంపత్య జీవితంలో అనుకూలత ఉంటుంది. విద్యార్థులకు చదువుపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. పెద్దల ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
సింహ రాశి ఫలాలు
సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు బలపడతాయి. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు లేదా కీలక బాధ్యతలు దక్కవచ్చు. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రణాళికలకు అనుకూల సమయం. కొన్ని విషయాల్లో అసంతృప్తి తప్పదు. డబ్బు విషయాల్లో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యతగా వ్యవహరించాలి. ప్రేమ, దాంపత్యంలో భాగస్వామి అభిప్రాయానికి విలువ ఇవ్వడం మంచిది. విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత అవసరం.
కన్య రాశి ఫలాలు
కన్య రాశివారికి ఈ వారం ఆకర్షణ, సృజనాత్మకత పెరుగుతాయి. పని, ఆరోగ్యం, ఖర్చుల విషయంలో సమతుల్యత అవసరం. ఉద్యోగంలో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులకు దూర ప్రాంతాలు లేదా విదేశీ సంబంధాల ద్వారా అవకాశాలు రావచ్చు. ఆదాయం ఉన్నా అనవసర ఖర్చులను తగ్గించాలి. ప్రేమలో అతిగా ఆలోచించడం మానుకోవాలి. విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో చదివితే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. నిద్ర, ఆహారపు అలవాట్లపై శ్రద్ధ అవసరం.
తుల రాశి ఫలాలు
తుల రాశివారికి ఈ వారం ఉద్యోగం, పరిచయాలు, లాభాల విషయంలో మంచి అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. పై అధికారుల గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో భాగస్వామ్య ఒప్పందాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. కుటుంబంలో స్నేహపూర్వక వాతావరణం ఉంటుంది. దాంపత్యంలో చిన్న అపార్థాలను వెంటనే పరిష్కరించాలి. విద్యార్థులకు గురువులు, స్నేహితుల మద్ధతు లభిస్తుంది. మానసిక ప్రశాంతతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వృశ్చిక రాశివారికి ఈ వారం కెరీర్, బాధ్యతలు, భవిష్యత్ లక్ష్యాలపై దృష్టి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో నాయకత్వాన్ని చూపించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలమిస్తాయి. పెట్టుబడుల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఆర్థికంగా మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో పెద్దల మద్దతు లభిస్తుంది. ప్రేమలో అనుమానాలను వదిలి స్పష్టత పాటించాలి. విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్య, పోటీ పరీక్షల విషయంలో అనుకూలత ఉంటుంది. కోపం, ఒత్తిడిని నియంత్రించుకోవడం ముఖ్యం.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ వారం ఉన్నత విద్య, ప్రయాణాలు, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి అనుకూలం. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా శిక్షణ అవకాశాలు రావచ్చు. వ్యాపారులు కొత్త మార్కెట్లపై దృష్టి పెడతారు. అప్పులు, ఆర్థిక బాధ్యతలను క్రమబద్ధం చేసుకోవాలి. కుటుంబంలో ఆస్తి లేదా పాత ఆర్థిక విషయాలపై చర్చ రావచ్చు. దాంపత్యంలో స్పష్టమైన సంభాషణ అవసరం. విద్యార్థులకు గురువుల సహాయం లభిస్తుంది. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం.
మకర రాశి ఫలాలు
మకర రాశివారికి ఈ వారం భాగస్వామ్యాలు, దాంపత్యం, ఆర్థిక ఒప్పందాలు ప్రధానంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో తోటివారి సహకారం లభిస్తుంది. వ్యాపారులు ఒప్పందాలు చేసుకునే ముందు నిబంధనలు పరిశీలించాలి. అప్పులు, పెట్టుబడులు, పన్నుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ముఖ్యమైన విషయాల్లో జీవిత భాగస్వామి సలహా కలిసివస్తుంది. ప్రేమ సంబంధం ఇబ్బందిగా మారుతుంది. ఈ వారం సహనం, క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగడం అవసరం.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కుంభ రాశివారికి ఈ వారం ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం, దైనందిన పనుల్లో క్రమశిక్షణ అవసరం. కొత్త ఆలోచనలు వచ్చినా వాటిని అమలు చేసే ముందు ఫలితాలను పరిశీలించాలి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరగవచ్చు. వ్యాపారులకు కొత్త కస్టమర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆకస్మిక ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబంలో మీ నిర్ణయాలను ఇతరులు అంగీకరించేలా ఓర్పుతో మాట్లాడటం మంచిది. ప్రేమలో నిజాయతీ ముఖ్యం. విద్యార్థులు దృష్టి మరల్చే విషయాలను తగ్గించాలి.
మీన రాశి ఫలాలు
మీన రాశివారికి ఈ వారం బాధ్యతలు పెరిగినా క్రమశిక్షణతో వ్యవహరిస్తే మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి. కొన్ని పనులు నెమ్మదిగా సాగినా ప్రయత్నాలు ఆపకూడదు. విద్య, సృజనాత్మకత, ప్రేమ విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపారులు పాత ప్రాజెక్టులను తిరిగి ప్రారంభించవచ్చు. ఖర్చులను నియంత్రిస్తే పొదుపు పెరుగుతుంది. కుటుంబ పెద్దల సలహా కలిసివస్తుంది. విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది.