Naga Panchami 2026: నాగ పంచమి వేళ ఈ 5 రాశులవారికి డబ్బే డబ్బు.. అదృష్టం మొత్తం వీరిదే!
Naga Panchami 2026: హిందూ సంప్రదాయంలో నాగుల పంచమికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ ఏడాది నాగ పంచమి నాడు కొన్ని శుభ యోగాలు ఏర్పడనున్నట్లు జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. నాగ పంచమి, శుభయోగాల కలయిక కొన్ని రాశులవారికి అత్యంత శుభప్రదం. మరి ఆ రాశులేవో చూడండి.
నాగపంచమి ఏ రాశులకు కలిసివస్తుందంటే?
శ్రావణ మాసంలోని శుక్ల పక్ష పంచమి తిథి నాడు నాగ పంచమిని జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున శివుడితో పాటు నాగదేవతను కూడా పూజిస్తారు. నాగదేవతను భక్తితో పూజిస్తే ఆటంకాలు తొలగిపోయి, కుటుంబంలో శాంతి, సిరిసంపదలు వెల్లివిరుస్తాయని నమ్మకం. ఈ ఏడాది నాగ పంచమి ఆగస్టు 17, సోమవారం నాడు వస్తోంది. సోమవారం శివునికి ప్రీతిపాత్రమైన రోజు కాబట్టి, ఈ ఏడాది నాగ పంచమికి మరింత ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. అలాగే నాగపంచమి నాడు కొన్ని నక్షత్రాలు, గ్రహాల శుభ సంచారం వల్ల ప్రత్యేక యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. అవి 5 రాశులవారికి మేలు చేయనున్నాయి. మరి ఆ రాశులేవో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి
నాగ పంచమి సందర్భంగా ఏర్పడే గ్రహాల అనుకూలత మేష రాశివారికి ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పనులు ఇప్పుడు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారం చేసేవారికి కొత్త ప్రాజెక్టులు లేదా విస్తరణ ప్రయత్నాల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలంతో పాటు, లాభాలు కూడా పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి అనుకోకుండా మంచి అవకాశం లభించవచ్చు. ఉద్యోగులు ప్రమోషన్, జీతం పెంపు వంటి శుభవార్తలు వింటారు. కొందరికి ఊహించని విధంగా ధన లాభం కలిగే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశివారికి ఈ నాగ పంచమి సమయం ఆర్థికంగా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు రావడంతో ఆదాయం పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయాలనుకునే వారికి కూడా మంచి వార్తలు అందుతాయి. గతంలో ఉన్న అప్పుల భారాన్ని క్రమంగా తగ్గించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఆస్తి లేదా భూమి సంబంధిత కేసులలో చిక్కుకున్న వారికి అనుకూలమైన తీర్పు వస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ సమయం వృత్తి, ఆదాయం విషయాల్లో ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. మీ ప్రయత్నాలకు సరైన గుర్తింపు లభించడంతో పాటు, పనిచేసే చోట పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారి ప్రతిభను పై అధికారులు గుర్తించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన విషయాల్లో పెద్దల మద్ధతు లభిస్తుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరగడమే కాకుండా, పొదుపును పెంచుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి
నాగ పంచమి చుట్టూ ఏర్పడే శుభ యోగాలు సింహ రాశివారికి వృత్తి, ఆర్థిక విషయాల్లో మంచి ఫలితాలనిస్తాయి. ముఖ్యంగా నాయకత్వ స్థానాల్లో ఉన్నవారు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి మంచి అవకాశాలు పొందుతారు. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ ఊపందుకుంటాయి. వ్యాపారం చేసేవారికి కొత్త కస్టమర్లు లేదా లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీ విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో పనిచేస్తే ఈ సమయాన్ని అద్భుతంగా సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈ సమయం అనేక మంచి మార్పులను తీసుకురానుంది. మీరు చాలా కాలంగా ప్రయత్నిస్తున్న కొన్ని పనులు అనుకూలంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపార అభివృద్ధికి సహాయపడే వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. వారి సలహాలు, మార్గదర్శకత్వం భవిష్యత్తులో కొత్త అవకాశాలకు దారితీయవచ్చు. క్రీడలు, కళలు, వినోద రంగాల్లో ఉన్నవారికి తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించే అవకాశం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో పురోగతి ఉంటుంది. భార్యాభర్తల మధ్య అవగాహన పెరిగి, కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది.