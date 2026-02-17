Jupiter Transit: గురు గ్రహ నక్షత్ర మార్పు...ఈ రాశుల ఆదాయం రెట్టింపు కావడం ఖాయం
Jupiter Transit: గురు గ్రహం త్వరలో నక్షత్రం మార్చుకోనుంది. ఈ నక్షత్ర మార్పు కొన్ని రాశుల జీవితాలను పూర్తిగా మార్చేయనుంది. అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆర్థికంగా ఆదాయం రెట్టింపు అవుతుంది.
జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గురు గ్రహం అదృష్టాన్ని పెంచే గ్రహం. ఈ గ్రహం ఏప్రిల్ నెలలో పునర్వసు నక్షత్రం రెండో దశలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఏప్రిల్ 20 సోమవారం సాయంత్రం పునర్వసు నక్షత్రంలోకి అడుగుపెడతాడు. ఈ సంచారం నాలుగు రాశులకు ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆదాయం పరంగా లాభం చేకూరనుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం...
1.కర్కాటక రాశి...
గురు గ్రహ సంచారం.. కర్కాటక రాశి వారి జీవితంలో సానుకూల ఫలితాలను తీసుకురానుంది. ఈ సమయంలో, ఈ రాశికి చెందిన విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. కెరీర్ లో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. అనుకోకుండా శుభవార్తలు వింటారు. ఈ కాలంలో, కర్కాటక రాశివారికి ఇల్లు, వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేయడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ రాశివారి ప్రతి అడుగులోనూ అదృష్టం లభిస్తుంది.
2.సింహ రాశి...
గురు గ్రహ సంచారం సింహ రాశివారికి చాలా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి ఆత్మవిశ్వాసం చాలా పెరుగుతుంది. మీ పనులన్నీ విజయవంతమౌతాయి. ఈ సమయంలో డబ్బు, సంపద ఆదా చేసుకోవడానికి మీరు చేసే అన్ని ప్రయత్నాలు విజయవంతమౌతాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారికి ఆకస్మికంగా ఆర్థిక లాభాలు లభిస్తాయి.సమాజంలో గౌరవ, మర్యాదలు కూడా పెరుగుతాయి.
3.ధనుస్సు రాశి...
గురు గ్రహం పునర్వసు నక్షత్రం రెండో పాదంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ధనుస్సు రాశి వారికి చాలా శుభ ఫలితాలు వస్తాయి. ఈ కాలంలో, ధనుస్సు రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా మంచి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో, మీ అసంపూర్ణ పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. అదనంగా, ఈ కాలంలో మీ బాధ్యతలు కూడా చాలా పెరుగుతాయి. ఈ కాలంలో ధనుస్సు రాశి వారికి ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా మెరుగుపడుతుంది. బృహస్పతి నక్షత్ర మార్పు కారణంగా, ఈ రాశి వారికి కొత్త వ్యక్తులను కలవడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కాబట్టి, మీ జీవితంలో మీకు చాలా సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. ఈ కాలంలో ధనుస్సు రాశి వారికి పిల్లల గురించి చాలా శుభవార్తలు కూడా అందుతాయి.
4.మీన రాశి.
గురు గ్రహ నక్షత్ర మార్పు మీన రాశివారికి గొప్ప ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారికి అనేక విధాలుగా డబ్బు వచ్చి చేరుతుంది. సంపద బాగా పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా బలపడుతుంది.. మీన రాశిలో జన్మించిన వారు చదువుతున్న లేదా ఏదైనా పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్న వారు ఈ కాలంలో పెద్ద ప్రాజెక్టుల నుండి అపారమైన లాభాలను పొందుతారు. అలాగే, వ్యాపారం చేసే మీన రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ఈ కాలంలో అపారమైన లాభాలను పొందుతారు. అన్నింట్లోనూ విజయం సాధిస్తారు.