Losing Footwear: గుడిలో చెప్పులు పోతే మంచిదా? జ్యోతిషశాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?
Losing Footwear: గుడికి వెళ్లినప్పుడు చెప్పులు పోవడం చాలా కామన్. ఇలా చెప్పులు పోవడం మంచిదని కొందరు ఫీలైతే, మరికొందరు అలా జరగకూడదని అనుకుంటారు. ఇంతకీ జ్యోతిష శాస్త్రం ఈ విషయంలో ఏం చెబుతుందో తెలుసుకోండి.
గుడిలో చెప్పులు పోతే ఏమవుతుంది?
గుడికి వెళ్లిన వారు చెప్పులు పోతాయేమో అని భయపడుతూ ఉంటారు. మరికొందరు చెప్పులు పోతే పట్టిన శని పోతుందని భావిస్తారు. ఇంకొందరు "ఇది మంచి శకునమేనా?" అని ఆలోచిస్తారు. గుళ్లలో ఒకేలాంటి చెప్పులు చాలా ఉంటాయి. రద్దీలో ఒకరి చెప్పులు మరొకరు పొరపాటున వేసుకెళ్లడం.. కొన్నిసార్లు దొంగతనాలు జరగడం వల్ల కూడా చెప్పులు పోతుంటాయి. ఇలా పోవడం ఎంతో మంది మంచిదనుకుంటారు.
శని దోషం ఉంటే
గుడిలో చెప్పులు పోవడానికి ఆధ్యాత్మిక కారణాలు ఉన్నాయని చెబుతారు జ్యోతిష్యులు. జాతకంలో శని దోషం ఉన్నవారికి గుడిలో చెప్పులు పోతే, శని ప్రభావం తగ్గుతోందనడానికి అది ఒక సంకేతమని జ్యోతిష్యులు అంటారు. పాపాలు, అప్పుల భారం తగ్గడం, జీవితంలో కొత్త మార్పులు రావడం వంటి వాటికి ఇది ఆరంభమని కూడా కొందరు నమ్ముతారు.
భక్తికి నిదర్శనం
ఏదైనా ఎవరి నమ్మకాల మీద ఆధారపడిన విషయం. గుడిలోకి వెళ్లే ముందు చెప్పులు విడవడం అంటే.. అహంకారం, అసూయ, కోపం లాంటి చెడు గుణాలను బయటే వదిలి, స్వచ్ఛమైన మనసుతో దేవుడి దగ్గరికి వెళ్లడమని అర్థం. ఇది భక్తికి ఒక నిదర్శనంగా కూడా నిలుస్తుంది.
రామాయణంలో
రామాయణంలో శ్రీరాముడు అరణ్యవాసానికి వెళ్లినప్పుడు, భరతుడు ఆయన పాదుకలను సింహాసనంపై ఉంచి రాజ్యాన్ని పాలించిన ఘట్టం మనకు తెలుసు. దీన్ని బట్టి చూస్తే పాదుకలను అధికారం, బాధ్యత, క్రమశిక్షణకు చిహ్నంగా కూడా భావిస్తారు. అందుకే మన సంస్కృతిలో చెప్పులకు కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యం ఉంది.
