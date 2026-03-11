Ketu Transit: మఖ నక్షత్రంలోకి కేతువు ప్రవేశం, ఎనిమిది నెలలు ఈ 5 రాశులకు మంచి కాలం
Ketu Transit: కేతువుని క్రూరమైన గ్రహంగా చెప్పుకుంటారు. కానీ ఆ గ్రహం మంచి స్థానంలో ఉంటే ఎన్నో లాభాలను, ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. మార్చి 29న కేతువు మఖ నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. దీనివల్ల 5 రాశుల వారికి విపరీత లాభాలు కలుగుతాయి.
వృషభ రాశి
మఖ నక్షత్రంలో కేతువు సంచారం వృషభ రాశి వారికి విపరీతంగా కలిసి వస్తుంది. కెరీర్, ఆర్థికంగా వీరు ఆకస్మికంగా సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. అధిక జీతాన్ని అందుకనే ఉద్యోగాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది. లేదా చేస్తున్న ఉద్యోగంలోనే ప్రమోషన్ కూడా దక్కవచ్చు. ఇక వ్యాపారపరంగా చూస్తే అధిక అభివృద్ధి కనిపిస్తోంది. అలాగే మానసికంగా కూడా మీరు గట్టిగా మారుతారు. ఇంట్లో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. ఆధ్యాత్మికత వాతావరణం వైపు మొగ్గు చూపుతారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి మఖ నక్షత్రంలో కేతు సంచరించడం వల్ల ఎన్నో మార్పులు కలుగుతాయి. అన్ని ప్రయోజనాలను అందించే మార్పులే జరుగుతాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో మీకు పురోగతి దక్కుతుంది. సంపద కూడా పెరుగుతుంది. భారీగా పెట్టుబడులు పెడతారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి
కేతువు మఖ నక్షత్రంలో సంచరించడం వల్ల సింహ రాశి వారికి పురోగతి లభిస్తుంది. వీరు పనిచేస్తున్న ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు అందుతాయి. ఇక వ్యాపారం చేస్తున్న వారికి విజయం దక్కుతుంది. ఆర్థికంగా కూడా డబ్బు సంపాదన పెరుగుతుంది. జీవితంలో ఊహించని మార్పులు జరగవచ్చు. ఇక సృజనాత్మక రంగాలలో ఉన్నవారు ప్రజల నుంచి ఆదరణ పొందుతారు.
తులా రాశి
తులారాశి వారికి కేతు సంచారం ఎన్నో రకాలుగా కలిసి వస్తుంది. ముఖ్యంగా వారి కెరీర్లో కొత్త దిశను ఇది నిర్ణయిస్తుంది. కొత్త అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఆదాయాలకు కొత్త మార్గాలు తెచ్చుకుంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవుతుంది. ఈ సమయంలో చేసే ప్రయాణం కొత్త అనుభవాలను తెచ్చిపెడుతుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి కేతు సంచారం ఊహించని కొత్త అవకాశాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. అనుకోని అవకాశాలు దక్కుతాయి. ఆ అవకాశాలను ఉపయోగించుకొని ముందుకు వెళితే మంచి స్థాయికి చేరుకుంటారు. కష్టానికి తగ్గ ఫలితం లభించే కాలం ఇది. పెట్టుబడుల నుంచి మంచి రాబడులు వస్తాయి. మనశ్శాంతిగా ఉండే కాలం ఇది.