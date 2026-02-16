- Home
Saturn Venus Conjunction: జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం మార్చి నెలలో కొన్ని రాశుల వారికి చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వస్తాయి. మార్చి 2న మీనరాశిలో శని, శుక్రుల కలయిక జరగనుంది. దీనివల్ల నాలుగు రాశుల వారి జీవితాల్లో ఒడిదొడుకులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశికి చెందిన వారు మార్చి నెలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మార్చి 2 నుంచి శని శుక్రుల కలయిక వీరికి కష్టాలను తెచ్చిపెడుతుంది. వీరు సంబంధాలలో గొడవలు, అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కెరీర్లో ఆశించిన ఫలితాలు రాక నిరాశ పొందే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు బాగా ఆలోచించాలి. అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారు మార్చి నెల కష్టకాలమనే చెప్పాలి. వీరు కొత్త సంబంధాలు కలుపుకోవడం వంటి విషయాల్లో దూరంగా ఉండాలి. పాత బంధాల్లో గొడవలు రాకుండా చూసుకోవాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా మంచిది. ఆర్థిక నష్టాలు జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. కాబట్టి డబ్బు విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి మార్చి నెల ప్రతికూల పరిస్థితులను అందిస్తుంది. వీరి అనుబంధాలలో అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తవచ్చు. సాఫీగా సాగుతున్న పనులు హఠాత్తుగా చెడిపోయే ఛాన్సులు ఉన్నాయి. అధిక కోపం, మొండితనం వంటివి తగ్గించుకోవాలి లేకుండా మీ అనుబంధాలలో గొడవలకు దారితీస్తాయి. దీనివల్ల వీరు విడిపోవడం, ఒత్తిడి, విచారం వంటివి ఎదుర్కోవచ్చు.
మీన రాశి
శని, శుక్రుడు మీన రాశిలోనే కలుస్తున్నందున, ఈ రాశి వారికి అనవసరమైన ఖర్చులు, ఆర్థికంగా నష్టపోవడం వంటివి జరుగుతాయి. ఈ రాశి వారు వ్యాధులు, ఎముకలకు సంబంధించిన సమస్యలను ఎదుర్కునే అవకాశం ఉంది. తల్లి ఆరోగ్యం క్షీణించే అవకాశం ఉంది. ఆస్తి కొనుగోలు లేదా శుభకార్యాలు వాయిదా పడవచ్చు.