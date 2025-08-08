AI జాతకం: ఓ రాశివారికి ఈ రోజు ఆదాయం పెరుగుతుంది
AI మనకు అందించిన శుక్రవారం రాశి ఫలాలు ఇవి. మరి, ఏ రాశివారికి ఎలా ఉంటుందో, వేటి ఆధారంగా ఏఐ మనకు ఈ ఫలితాలు ఇచ్చిందో తెలుసుకుందాం..
AI రాశిఫలాలు
ఈ ఏఐ రాశిఫలాలు మనకు బృహత్పారాశర హోరాశాస్త్రం, ఫలదీపికా, సరాశళి, ఉత్తరకాలామృతం, నవగ్రహ దశ ఆధారిత ఆధారంగా ఇచ్చింది. వీటిని మీకు అందించే ముందు.. మా పండితుడు ఫణి కుమార్ తో సరి చేయించాం. ఆ తర్వాతే.. మీకు అందిస్తున్నాం.
♈ మేషం (Aries) 🔥
💼 ఉద్యోగంలో సంతృప్తికరమైన పురోగతి
🧠 కొత్త ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చే అవకాశం
💰 ఖర్చులపై కంట్రోల్ అవసరం
❤️ కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది
✅ ధైర్యంగా ముందుకు సాగితే విజయవంతం
♉ వృషభం (Taurus) 🌿
📈 పెట్టుబడులకు అనుకూల దినం
💬 మీ మాటలకి ప్రాముఖ్యత పెరుగుతుంది
🧘 ఆరోగ్య పరిరక్షణకు విశ్రాంతి అవసరం
🤝 మిత్రులతో కలిసి ప్రయోజనం పొందగలరు
✅ ఆలస్యంగా వచ్చిన అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి
♊ మిథునం (Gemini) 💬
🗣️ కమ్యూనికేషన్ బలంగా ఉంటుంది
💰 ఆదాయంలో స్వల్ప వృద్ధి
📉 కొన్ని నిర్ణయాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది
❤️ ప్రేమ సంబంధాలు మెరుగవుతాయి
✅ మౌనం పాటించండి – మంచి ఫలితం లభిస్తుంది
♋ కర్కాటకం (Cancer) 🌊
💼 పనిలో ఒత్తిడి అధికంగా ఉంటుంది
🛌 అలసట, నిద్రలేమి వేధించొచ్చు
💑 జంటల మధ్య అనవసర అపార్థాలు
💳 అనూహ్య ఖర్చులు
✅ ఆధ్యాత్మికతలో శాంతి కలుగుతుంది
♌ సింహం (Leo) 🌞
🏆 ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది
💼 ఉద్యోగంలో గుర్తింపు
💰 ఆకస్మికంగా ధన లాభ సూచన
❤️ కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మద్దతు
✅ సూర్యుడి అర్జన చేయడం శుభప్రదం
♍ కన్యా (Virgo) 📋
💼 కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం
📊 ఆర్థికంగా లాభ సూచన
🧠 బుద్ధి, చాతుర్యంతో సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు
📚 విద్యార్థులకు అనుకూల ఫలితాలు
✅ శుక్రవారం లక్ష్మి పూజ ఫలప్రదం
♎ తులా (Libra) ⚖️
💬 మీ వాగ్ధాటితో పనులు సులభతరం
💰 ఖర్చులపై నియంత్రణ అవసరం
❤️ ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవాలి
🤝 సామాజికంగా అనుకూల వాతావరణం
✅ తులసి పూజ శుభాన్ని కలిగిస్తుంది
♏ వృశ్చికం (Scorpio) 🦂
📉 ఆర్థికంగా కొంత ఒత్తిడి
💼 పనుల్లో నిరాసక్తత తలెత్తొచ్చు
🧘 శాంతి కోసం ధ్యానం అవసరం
💬 మితమైన మాటలు మాట్లాడండి
✅ మంగళవారం భక్తి మార్గంలో ముందడుగు
♐ ధనుస్సు (Sagittarius) 🏹
✈️ ప్రయాణ యోగం
💼 ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో పురోగతి
📚 విజ్ఞాన అభివృద్ధికి అనుకూల దినం
💰 పెట్టుబడులపై లాభ సూచనలు
✅ గురుపూజ ద్వారా మంచి ఫలితాలు
♑ మకరం (Capricorn) ⛰️
💼 కార్యాలయంలో ఒత్తిడిని సమర్థంగా ఎదుర్కొంటారు
💰 ఖర్చులను సమర్థంగా నియంత్రించగలరు
🛌 శారీరక విశ్రాంతి అవసరం
📊 పనులలో నిదాన పురోగతి
✅ శనిపూజ వల్ల శాంతి & సాంత్వన లభిస్తుంది
♒ కుంభం (Aquarius) 🌐
🤝 మిత్రుల మద్దతు లభిస్తుంది
💼 పాత సమస్యల పరిష్కారం
💰 స్థిర ఆదాయం
🧠 కొత్త ఆలోచనలు ప్రారంభమవుతాయి
✅ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొనండి – శుభప్రదం
♓ మీనం (Pisces) 🎨
💞 ప్రేమ సంబంధాల్లో నూతన అనుబంధం
📚 విద్యార్థులకు మెరుగైన అవకాశాలు
💰 డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం
🧘 ధ్యానం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత
✅ గురువారపు పూజ ద్వారా ధనలక్ష్మి అనుగ్రహం