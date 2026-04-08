Planets Conjunction: మిత్ర గ్రహాల అరుదైన కలయిక...మే నెలలో అదృష్టమంతా ఈ రాశులదే..!
Planets Conjunction: గ్రహాలు తరచూ మారుతూనే ఉంటాయి. ఈ గ్రహాలు రాశులను మార్చుకున్న ప్రతిసారీ దాని ప్రభావం జోతిష్యశాస్త్రంలోని 12 రాశులపై పడుతూ ఉంటుంది. మే నెలలో ఈ గ్రహాల మార్పు కొన్ని రాశులకు అదృష్టాన్ని మోసుకురానుంది.
మిత్ర గ్రహాల కలయిక...
వేద జోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడిని గ్రహాలకు యువరాజుగా పరిగణిస్తారు. ఈ గ్రహం వాక్చాతుర్యం, విద్య, వ్యాపారాలకు కారకుడుగా పరిగణిస్తారు. అంతేకాకుండా, గ్రహాలన్నింటిలోనూ అతి తక్కువ సమయంలో తన స్థానాన్ని మార్చుకునే గ్రహం బుధుడు మాత్రమే. ఇది ఎప్పటికప్పుడు తన రాశిని మార్చుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ బుధ గ్రహం తన మిత్ర గ్రహమైన సూర్యుడితో కలవనుంది. మే 16వ తేదీన సూర్యుడు, బుధుడు వృషభ రాశిలో కలవనున్నాయి. ఈ రెండూ మిత్ర గ్రహాలు కావడంతో.. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను అందించనుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం...
కర్కాటక రాశి...
ఈ రెండు గ్రహాల అరుదైన కలయిక కర్కాటక రాశివారి జీవితంలోకి అద్భుతమైన ఫలితాలను తీసుకురానుంది. సూర్య- బుధ గ్రహాల కలయిక కారణంగా వీరి కెరీర్లో పురోగతి లభిస్తుంది. ఆదాయం కూడా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సూర్యుని అనుగ్రహం వలన మీకు అధికార బలం, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని లాభాలు అందుకుంటారు. కీర్తి, ప్రతిష్ఠలు రెట్టింపు అవుతాయి. ఉద్యోగ అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ఊహించని శుభవార్తలు కూడా అందుకుంటారు.
సింహ రాశి...
ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక సింహ రాశికి కూడా చాలా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. చేసే పనుల్లో రెట్టింపు లాభాలు అందుకుంటారు. కోరుకున్నది లభిస్తుంది. కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో మీరు పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. ఆదాయానికి సంబంధించి కొత్త వనరులు ఏర్పడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ఆత్మ విశ్వాసం పెరుగుతుంది.
3.కన్య రాశి...
సూర్య, బుధ గ్రహాల కలయిక కన్య రాశి వారికి కూడా అనేక శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. దీని కారణంగా, కన్య రాశి వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం అవుతుంది. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్న వారికి మంచి ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. మీ మాట తీరుతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. సమాజంలో గౌరవం, కీర్తి కూడా పెరుగుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది. వ్యాపారవేత్తలకు ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడులు కూడా ఇప్పుడు లాభాలు తెచ్చి పెడతాయి. స్టాక్ మార్కెట్ల నుంచి కూడా భారీ లాభాలు అందుకుంటారు.
తుల రాశి..
బుధ సూర్య గ్రహాల సంయోగం తుల రాశివారికి శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ రాశివారికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాలు చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆకస్మికంగా ఆర్థిక లాభాలను అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్న వారికి కోరుకున్న ఉద్యోగం లభిస్తుంది. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. మీ మాటతీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఆదాయం పెరగడం వల్ల చాలా రకాల సమస్యలు దూరం అవుతాయి. ఉద్యోగం చేసేవారికి ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
మకర రాశి..
బుధ సూర్య గ్రహాల సంయోగం మకర రాశివారికి అనేక శుభ ఫలితాలను తీసుకువస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మంచి పురోగతి లభిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలకు ఊహించని లాభాలను కూడా తెచ్చిపెడుతుంది. వ్యాపారాలు చేసేవారికి విదేశాలకు సంబంధించి ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్న వారికి కోరుకున్న ఉద్యోగం లభిస్తుంది. సూర్యుని అనుగ్రహంతో ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబ జీవితం కూడా ఆనందంగా మారుతుంది. ఏదైనా కొత్త పనిని ప్రారంభించాలి అనుకునేవారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.