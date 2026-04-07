Money Vastu: డబ్బాలో డబ్బులు వేసి ఈ దిక్కులో పెడితే... మీ ఇంట్లో డబ్బు కొరతే ఉండదు..!
Money Vastu: వాస్తు ప్రకారం మనం చేసే చిన్న పనులే మన భవిష్యత్తుపై చాలా ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇంట్లో డబ్బు ఎక్కడ దాస్తున్నాం అనేది మన ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుందంటే నమ్ముతారా?
money Vastu
Money Vastu: రోజు రోజుకీ ఆస్తులు పెరగాలనీ, సంపద రెట్టింపు అవ్వాలని కోరుకోనివారు ఎవరూ ఉండరు. కానీ, కొందరు ఎంత కష్టపడినా, ఎంత సంపాదించినా కూడా వారి దగ్గర డబ్బు నిలవదు. సంపాదించిన డబ్బు అంతా ఎక్కడ ఎలా ఖర్చు అయిపోతుందో కూడా తెలీక ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అయితే, వాస్తు ప్రకారం కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే.. ఈ సమస్య ఉండదు. ఇంట్లో సంపద రెట్టింపు అవుతుంది.
ఈ దిక్కులో డబ్బు దాచాలి..
వాస్తు ప్రకారం, ఇంట్లో డబ్బును ఉంచడానికి రెండు ప్రధాన స్థలాలు ఎంచుకోవాలి. ఒకటి రోజువారీ ఖర్చుల కోసం, మరొకటి పొదుపు, ఆభరణాలు ఉంచే స్థలం. ఈ రెండు ప్రదేశాలను వేర్వేరు ప్రదేశాలలో ఉంచాలి. అప్పుడే ఇంట్లో సంపద పెరుగుతుందని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. అంతేకాదు.. మనం డబ్బు దాచే దిక్కు కూడా... మన ఆర్థిక పరిస్థితిని ప్రభావితం చేస్తుంది.
ఇంట్లో డబ్బు ఉంచడానికి ఉత్తమమైన, అత్యంత ప్రయోజనకరమైన ప్రదేశం నైరుతి దిశ. కూరగాయలు, పాలు లేదా ఇంటి అవసరాల కోసం డబ్బును ఈ దిశలో ఉంచడం ఉత్తమం. రోజువారీ ఖర్చుల కోసం డబ్బును ఈ దిశలో ఉంచడం వల్ల మీరు ఎప్పటికీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోరు. అయితే, ఈ దిశ వాస్తు దోషాలు లేకుండా కూడా చూసుకోవాలి. ఆగ్నేయ దిశలో నలుపు లేదా నీలం రంగులు ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ఈ రంగులు ఖర్చులు పెంచే అవకాశం ఉంది. ఇదే నైరుతి దిశలో సపరేటుగా బంగారం, దాచుకున్న డబ్బును ఉంచుకోవాలి. వీటిని పదే పదే ఇతర ఖర్చుల కోసం తీయకూడదు.
డబ్బు ఆదా చేయడానికి ఇతర చిట్కాలు
వాస్తు ప్రకారం, పశ్చిమ , ఉత్తర దిశలతో పాటు, పశ్చిమ-నైరుతి, వాయువ్య , ఉత్తర-వాయువ్య దిశలు కూడా డబ్బును ఉంచడానికి చాలా మంచివిగా పరిగణిస్తారు. మీరు ఈ దిశలలో కూడా మీ డబ్బును ఉంచడానికి ఒక స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.