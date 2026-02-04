- Home
Mercury Transit: బుధుడి స్థానంలో మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. దీని కారణంగా.. కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఊహించని లాభాలు పొందుతారు.
వేద జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, బుధుడు కమ్యూనికేషన్, తెలివితేటలు, మేథస్సుకు సంబంధించిన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. ఇది కాలానుగుణంగా రాశులను మారుస్తూ ఉంటుంది. బుధుడి స్థానంలో మార్పు పన్నెండు రాశులపై విభిన్న ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. బుధుడు జూన్ 22, 2026న కర్కాటక రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. బుధుడి ఈ స్థానం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలను మారుస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక అభివృద్ధి, వృత్తిలో పురోగతి లభిస్తుంది. కుటుంబంలో శాంతి నెలకుంటుంది. బుధుడి ప్రత్యేక ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయి. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం...
మేష రాశి...
మేష రాశి వారికి బుధుడి నుండి ప్రత్యేక ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయి. బుధ సంచారం ఉన్నంత కాలం ఈ రాశివారి అదృష్టం పెరుగుతూనే ఉంటుంది. డబ్బు పరంగా ఈ రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలోనూ ఆకస్మిక లాభాలు పొందుతారు. ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. స్నేహితుల సహాయంతో పని ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఉద్యోగులు శుభవార్తలు వింటారు. పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు పొందుతారు.
సింహ రాశి...
బుధ సంచారం సింహ రాశివారికి చాలా అద్భుతమైన సమయం అని చెప్పొచ్చు. ఉద్యోగం చేసే వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రాశికి చెందిన నూతన వధూవరులు కొన్ని శుభవార్తలు వింటారు . ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. మీ జీవితంలో ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది.
మకర రాశి...
కర్కాటక రాశిలో బుధ సంచారం మకర రాశివారికి చాలా మేలు చేయనుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. మీ కుటుంబంలో చాలా మార్పులు వస్తాయి. సంతోషం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ఎక్కువగా శుభ వార్తలు వింటారు.
కుంభ రాశి...
కర్కాటక రాశిలో బుద గ్రహ సంచారం కుంభ రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా మారనుంది. ఆర్థికంగా మంచి స్థాయికి వెళతారు. ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఆఫీసులో పని పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కానీ.. ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. పనిలో పురోగతి సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా మంచి స్థాయికి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. డబ్బుకు సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు.