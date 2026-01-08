Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు అవసరానికి చేతిలో డబ్బు లేక ఇబ్బంది పడతారు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 08.01.2025 గురువారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. చేపట్టిన వ్యవహారాలు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ప్రోత్సాహకర వాతావరణం ఉంటుంది. కొన్ని పనులలో బంధుమిత్రుల సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారాలలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఆర్థికంగా అనుకూలం. ఉద్యోగాలలో అంచనాలు నిజమవుతాయి. నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించి లాభాలు అందుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. సన్నిహితుల నుంచి ఊహించని ఆహ్వానాలు అందుతాయి. కీలక వ్యవహారాలలో సొంత ఆలోచనలు కలిసివస్తాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు అందుతాయి. రుణ దాతల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల ఆగ్రహానికి గురికావాల్సి వస్తుంది. ఇతరులపై మీ అభిప్రాయం మార్చుకోవడం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రుల రాకతో ఇంట్లో సందడి వాతావరణం ఉంటుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో కీలక నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగులకు అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. కొన్ని వ్యవహారాలలో ప్రముఖుల సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
దాయదులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు గతం కంటే మెరుగవుతాయి. చేపట్టిన పనులలో అవరోధాలు అధిగమిస్తారు. సోదరులతో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఖర్చుకు తగినంత ఆదాయం ఉండదు. దీర్ఘ కాలిక రుణాలు తీర్చడానికి కొత్త అప్పులు చేస్తారు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఉద్యోగులకు అదనపు పనిభారం తప్పదు. కుటుంబ వ్యవహారాలలో ఆకస్మికంగా నిర్ణయాలు మార్చుకుంటారు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఉత్సహాన్నిస్తాయి. కొన్ని వ్యవహారాలలో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు కలిసివస్తాయి. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో వివాదాలు రాజీ చేసుకుంటారు. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాలలో లాభాలు అందుకుంటారు. దైవ సేవా కార్యక్రమాలకు సహాయం అందిస్తారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తికావు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో శ్రమ తప్ప ఫలితం కనిపించదు. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. అవసరానికి చేతిలో డబ్బు లేక ఇబ్బంది పడతారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలకు ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి ఆదరణ పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా మరింత పురోగతి కలుగుతుంది. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు.
మకర రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో మీ పనితీరుకు తగిన ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తి కలుగుతుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. నూతన వ్యాపారాలకు పెట్టుబడులు అందుతాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ప్రయాణాలలో ప్రమాద సూచనలు ఉన్నాయి. మీ ప్రవర్తన ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. రుణ దాతల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు కలిసిరావు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
మీన రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. డబ్బుకు సంబంధించి మాట ఇచ్చే విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. చేపట్టిన పనులలో శ్రమ పెరుగుతుంది. బంధు మిత్రులతో మనస్పర్థలు కలుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో సమస్యలు ఉంటాయి. కొన్ని వ్యవహారాలు చికాకు తెప్పిస్తాయి.