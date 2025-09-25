నేడు ఈ రాశివారు ఇతరులకు మాట ఇచ్చే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 25.09.2025 గురువారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు.జీవిత భాగస్వామితో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. బంధు మిత్రుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుకుంటారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభా పాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. ఆప్తుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుతుంది. అనుకున్న పనులలో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. నూతన వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. నిరుద్యోగులు శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
అప్పుల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఇతరులతో తొందరపడి మాట్లాడటం మంచిది కాదు. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు. వృత్తి వ్యాపారాలలో ఆర్థిక నష్టాలు తప్పవు. ఉద్యోగులు అధికారుల ఆగ్రహానికి గురవుతారు. పిల్లలకు ఆరోగ్య సమస్యలుంటాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కుటుంబ వ్యవహారాలలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. ప్రముఖుల సహాయంతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. దూరపు బంధువుల రాకతో ఇంట్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంటుంది. వృత్తి , వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
నూతన వాహన యోగం ఉంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. చేపట్టిన పనులలో అవరోధాలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. బంధు మిత్రులతో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
పాత అప్పులు తీర్చడానికి కొత్త అప్పులు చేస్తారు. కుటుంబ వ్యవహారాలలో ఆకస్మిక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఖర్చుకు తగినంత ఆదాయం ఉండదు. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వ్యాపార భాగస్వాములతో విభేదాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పనిభారం తప్పదు.
తుల రాశి ఫలాలు
ఆదాయ వ్యవహారాలు ఉత్సహాన్నిస్తాయి. ఇంటా బయటా కొన్ని విషయాలలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కొన్ని వ్యవహారాలలో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు కలిసివస్తాయి. సేవా కార్యక్రమాలకు సహాయం అందిస్తారు. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాలలోలాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాలలో వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు శ్రమతో కానీ పూర్తికావు. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. అవసరానికి చేతిలో డబ్బు ఉండదు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులుతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన కలుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో శ్రమ తప్పదు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో కష్టానికి తగిన ఫలితం ఉంటుంది. నూతన గృహం కొనుగోలు ప్రయత్నాలకు ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆర్థికంగా మరింత పురోగతి ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
ఇంట బయట మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో మీ నిర్ణయాలకు తగిన ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలకు పెట్టుబడులు అందుతాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
మీ ప్రవర్తన ఇతరులను ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇంటా బయటా వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. అప్పుల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలలో వాహన ప్రమాద సూచనలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాల్లో కొత్త సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగాల్లో నిరుత్సాహ వాతావరణం ఉంటుంది.
మీన రాశి ఫలాలు
ఇతరులకు మాట ఇచ్చే విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. పనులలో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు తప్పవు. ఆరోగ్యం సహకరించక చికాకు పెరుగుతుంది. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. బంధు మిత్రులతో మనస్పర్థలు కలుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో చికాకులు ఉంటాయి.