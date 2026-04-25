Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న సమస్య నుంచి బయటపడతారు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 25.04.2026 శనివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
సన్నిహితుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. అవసరానికి ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. నూతన వాహనం కొనుగోలు ప్రయత్నాలు కలిసివస్తాయి. నూతన వ్యక్తులతో పరిచయాలు కలుగుతాయి. చేపట్టిన పనులలో అప్రయత్న కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఉద్యోగాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో అవాంతరాలు కలుగుతాయి. నూతన రుణ ప్రయత్నాలు అంతగా కలిసిరావు. వృథా ఖర్చుల విషయంలో పునరాలోచన చేయడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో చికాకులు తప్పవు.
మిథున రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించి అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపార భాగస్వాములతో చర్చలు అనుకూలస్తాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలలో జాగ్రత్త అవసరం. పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు. ఇంటా బయటా గందరగోళ వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు అదనపు బాధ్యతలుంటాయి. స్థిరాస్తి క్రయవిక్రయాలలో ఆశించిన లాభాలు ఉండవు. ఆర్థికంగా కొంత గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఇంట్లో వివాహది శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు అభివృద్ధి బాటలో సాగుతాయి. సమాజంలో ప్రముఖులతో నూతన పరిచయాలు పెరుగుతాయి. చేపట్టిన పనులలో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. రాజకీయ సంబంధ సమావేశాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి పెట్టుబడులు సమాకూరుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
పాత మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో కుటుంబ పెద్దల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఉన్నత అధికారులతో సఖ్యత కలుగుతుంది. వ్యాపారాల్లో ఆశించిన లాభాలు పొందుతారు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఇంటా బయటా సమస్యలు అధికమవుతాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో మరింత కష్టపడాలి. పాత అప్పులు తీర్చడానికి కొత్త అప్పులు చేస్తారు. ఉద్యోగులకు అదనపు పనిభారం ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
కుటుంబ వ్యవహారాలలో ఆకస్మికంగా నిర్ణయాలు మార్చుకుంటారు. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలిగినా నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఇంట్లో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. చాలాకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్య నుంచి బయట పడతారు. కుటుంబ సభ్యుల సహాయంతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత పదవులు పొందుతారు.
మకర రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగుల శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో పెట్టుబడుల విషయంలో అంచనాలు అందుకుంటారు. నూతన గృహ, వాహన యోగం ఉంది. బంధు మిత్రులతో కీలక విషయాల గురించి చర్చిస్తారు. ఉద్యోగ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా పురోగతి కలుగుతుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. రావాల్సిన డబ్బు సకాలంలో చేతికి అందక నిరాశ పడతారు. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకొని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో కొంత ప్రతికూల వాతావరణం ఉంటుంది.
మీన రాశి ఫలాలు
నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి ఆటంకాలు ఉంటాయి. కుటుంబ విషయాలలో స్థిరత్వం లేని ఆలోచనల వల్ల మాట పట్టింపులు కలుగుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. అప్పులు చేయకపోవడం మంచిది. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు నత్తనడకన సాగుతాయి.