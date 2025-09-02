నేడు ఓ రాశివారికి ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న అవకాశం దక్కుతుంది!
ఈ రాశి ఫలాలు 2.09.2025 మంగళవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. అప్పుల బాధ తప్పుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు సాధారణంగా సాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. కీలక వ్యవహారాలు సానుకూలంగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ యోగం ఉంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన వ్యవహారాలు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ప్రయాణాలలో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి. దూరప్రాంత బంధువుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో ధైర్యంగా సమస్యలను అధిగమిస్తారు.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. బంధుమిత్రుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుతుంది. ఇంట్లో కొందరి ప్రవర్తన చికాకు కలిగిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
మిత్రులతో వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలుకు ప్రయత్నిస్తారు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఇతరుల వ్యవహారాలలో జోక్యం చేసుకోకపోవడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.
సింహ రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. నిరుద్యోగులకు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశాలు లభిస్తాయి. భూ సంబంధిత వివాదాల్లో ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. కొన్ని వ్యవహారాలలో సోదరుల నుంచి ఆశించిన సహాయం లభిస్తుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుస్తాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
సమాజంలో విశేషమైన గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు. బంధు మిత్రుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనులు నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు. వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు వస్తాయి. ఉద్యోగులు సరైన టైంకి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకొని లాభాలు పొందుతారు.
తుల రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయట పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి డబ్బు సహాయం లభిస్తుంది. దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. దూర ప్రాంత బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఉద్యోగులకు అధికారుల ప్రశంసలు దక్కుతాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. సోదరులతో పాత విషయాల గురించి చర్చిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆశించిన లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగులకు పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
మిత్రులతో వ్యాపార విషయాలు చర్చిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి అవసరానికి డబ్బు అందుతుంది. దూరప్రాంతాల బంధువుల నుంచి ఆహ్వానాలు అందుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అధికారుల అనుగ్రహంతో కొన్ని పనులలో విజయం సాధిస్తారు. నిరుద్యోగులు ఉద్యోగం పొందుతారు.
మకర రాశి ఫలాలు
కొన్ని వివాదాలు మిత్రుల సహాయంతో రాజీ చేసుకుంటారు. దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలు సాధారణంగా సాగుతాయి. నూతన వస్తు వాహన లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగులు సొంత ఆలోచనలతో ముందుకు సాగడం మంచిది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుకుంటారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆకస్మిక విజయం దక్కుతుంది. శుభకార్యాలకు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి హాజరవుతారు. గృహ కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది.
మీన రాశి ఫలాలు
సన్నిహితుల నుంచి వివాదాలకు సంబంధించి కీలక సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. ఆత్మీయుల నుంచి ఊహించని ఆహ్వానాలు అందుతాయి. క్రయ విక్రయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఆర్థికంగా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ప్రతిభకు తగ్గ గుర్తింపు లభిస్తుంది. దూర ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి.