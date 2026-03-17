AI Horoscope: ఓ రాశివారికి ఈ రోజు విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఓ రాశివారికి ఈరోజు విదేశీ ప్రయాణం చేసే అవకాశం రావచ్చు. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాతే మీకు అందిస్తున్నాం..
మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: మంగళవారం మీ రాశి అధిపతి అయిన కుజుని ప్రభావం వల్ల మీరు చాలా శక్తివంతంగా ఉంటారు. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. భూ సంబంధిత లావాదేవీలు లాభిస్తాయి.
జాగ్రత్త: కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: కుటుంబంలో శుభకార్యాల పట్ల చర్చలు జరుగుతాయి. విలాసవంతమైన వస్తువుల కోసం ఖర్చు చేస్తారు. కళాకారులకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది.
ఆర్థికం: ఆదాయం బాగుంటుంది, కానీ పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: పనుల్లో చిన్నపాటి ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. సమాచార రంగంలో ఉన్న వారికి కలిసి వస్తుంది. పాత స్నేహితుల కలయిక ఆనందాన్నిస్తుంది.
ఆరోగ్యం: గొంతు లేదా చర్మ సంబంధిత చిన్నపాటి సమస్యలు రావచ్చు.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. తల్లిగారి వైపు నుండి ఆస్తి లాభాలు కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఇంటి అలంకరణపై ఆసక్తి చూపిస్తారు.
కెరీర్: ఉద్యోగస్తులకు అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: వెండి రంగు
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: మీరు అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా జరుగుతాయి. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. సంతానం నుండి శుభవార్తలు వింటారు.
వ్యాపారం: నూతన పెట్టుబడులకు ఇది అనుకూలమైన సమయం.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి బడ్జెట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఆధ్యాత్మిక యాత్రలకు ప్లాన్ చేస్తారు. దూరపు బంధువుల నుండి కీలక సమాచారం అందుతుంది.
జాగ్రత్త: డాక్యుమెంట్లపై సంతకం చేసేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు తనిఖీ చేయండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
7. తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభాలు ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి. నూతన వస్త్రాలు కొనుగోలు చేస్తారు.
ఆర్థికం: ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: ఆకాశ నీలం
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: మంగళవారం మీ రాశి వారికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. శత్రువుల మీద విజయం సాధిస్తారు. కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు సానుకూలంగా మారుతాయి.
పరిహారం: హనుమంతునికి సింధూర పూజ చేయడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. ఉన్నత చదువుల కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. తండ్రిగారి ఆశీస్సులు మీకు రక్షణగా నిలుస్తాయి.
ప్రయాణం: తీర్థయాత్రలు చేసే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: బంగారు రంగు
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. పని విషయంలో అలసత్వం వద్దు. వాహనం లేదా గృహ మరమ్మతుల కోసం ఖర్చు చేస్తారు.
కుటుంబం: పెద్దల సలహాలను పాటించడం వల్ల ఇబ్బందుల నుండి తప్పుకోవచ్చు.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నీలం
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విదేశీ యాన ప్రయత్నాలు వేగం పుంజుకుంటాయి. బంధువుల కలయిక సంతోషాన్నిస్తుంది.
జాగ్రత్త: అనవసరపు వాదనలకు దూరంగా ఉండండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: వైలెట్
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి.
ఆరోగ్యం: ఆహార నియమాలు పాటించడం ముఖ్యం.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: కాషాయం