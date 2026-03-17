Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు స్త్రీ సంబంధ విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 17.03.2026 మంగళవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పత్రాల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో వైద్య సంప్రదింపులు చేయాల్సి వస్తుంది. ఆదాయం అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. దూరప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో విశేషంగా పాల్గొంటారు. ఉద్యోగాలు మందకొడిగా సాగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన కొంత చికాకు కలిగిస్తుంది. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తికావు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు నిరుత్సాహ పరుస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయటం మంచిది కాదు.
మిథున రాశి ఫలాలు
స్త్రీ సంబంధ విషయాల్లో కొంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. నూతన విషయాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. బంధు మిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. వ్యాపారులకు అధికారులతో వివాదాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారి సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. మొండి బాకీలు వసూలు అవుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. సమాజంలోకి కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో మీ పనితీరుతో అధికారులను ఆకట్టుకుంటారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
దైవ సేవా కార్యక్రమాలకు డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు మంచిది కాదు. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాలలో నూతన పెట్టుబడుల విషయంలో పునరాలోచన చేయటం మంచిది. నిరుద్యోగులకు అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
దైవ సేవా కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. పని ఒత్తిడి అధికమవుతుంది. ఇతరులకు డబ్బు ఇచ్చే విషయంలో కొంత ఆలోచించి ముందుకు సాగడం మంచిది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణకు తీసుకునే నిర్ణయాలు వ్యతిరేక ఫలితాలు ఇస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ తగ్గుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించక పోవడం మంచిది. సోదరులతో స్వల్ప వివాదాలు ఉంటాయి. వ్యాపార వ్యవహారాలు నిదానంగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వృథా ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. కంటి సంబంధిత సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గందరగోళంగా ఉంటుంది. దైవ చింతన పెరుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో చర్చలు ఫలించవు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు అధికారుల అండదండలతో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఆశించిన సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలలో నూతన లాభాలు అందుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు అదికమవుతాయి. దీర్ఘకాలిక రుణాల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో సమస్యలు కలుగుతాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కొత్త అప్పులు చేయకపోవడం మంచిది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
రాజకీయ వర్గం నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. మిత్రుల నుంచి ఆశించిన డబ్బు సహాయం అందుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఆశించిన మార్పులు ఉంటాయి. కుటుంబ సమస్యలు రాజీ చేసుకుంటారు.
మీన రాశి ఫలాలు
ప్రయాణాలలో తొందరపాటు మంచిది కాదు. వ్యాపారాల్లో నూతన ప్రణాళికలు అమలు చేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో శ్రమతో కానీ పనులు పూర్తికావు. నిరుద్యోగులకు లభించిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఇతరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలిస్తుంది.