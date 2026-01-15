Today Rasi Phalalu: నేడు ఈ రాశుల వారు విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు!
ఏసియా నెట్ న్యూస్ తెలుగు పాఠకులకు మకర సంక్రాంతి 2026 శుభాకాంక్షలు. ఈ రాశి ఫలాలు 15.01.2025 గురువారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి మీ విలువ మరింత పెంచుకుంటారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతుల పెరుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుని లాభాలు అందుకుంటారు. భూ క్రయ విక్రయాలలో నూతన లాభాలు అందుతాయి. వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. దీర్ఘకాలిక వివాదాల నుంచి కొంతవరకు బయటపడతారు. ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి విమర్శలు ఎదుర్కొంటారు. కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన మానసికంగా బాధిస్తుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
రుణ దాతల ఒత్తిడి వల్ల మానసిక సమస్యలు తప్పవు. చేపట్టిన పనులు చాలా కష్టం మీద పూర్తవుతాయి. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగులకు నిరాశ తప్పదు. కీలక వ్యవహారాలలో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. చేపట్టిన పనులలో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. సంతాన విద్యా విషయాలు సంతృప్తి కలిగిస్తాయి. సమాజంలో ప్రముఖుల నుంచి ఆదరణ పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలలో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగాల్లో సహోద్యోగులతో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు.
సింహ రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు కలిసివస్తాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలు అనుకున్న విధంగా పూర్తిచేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఉద్యోగాల్లో హోదాలు పెరుగుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో దూర ప్రయాణాలు చేస్తారు. నూతన వ్యక్తుల పరిచయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలు సాధారణంగా సాగుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో స్వల్ప విభేదాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
మిత్రులతో దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిదానంగా సాగుతాయి. ఇంటా బయటా కొందరి ప్రవర్తన వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లోపిస్తుంది. ఉద్యోగ వాతావరణం నిరుత్సాహంగా ఉంటుంది. దూర ప్రయాణాలలో అవరోధాలు కలుగుతాయి. రుణ దాతల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. దీర్ఘకాలిక వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగులకు అందిన సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఉద్యోగాల్లో అదనపు బాధ్యతల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. సోదరుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. సన్నిహితులతో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. కుటుంబ వాతావరణం కొంత గందరగోళంగా ఉంటుంది. నూతన వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు కలిసిరావు. ఉద్యోగాల్లో అదనపు బాధ్యతలు చికాకు కలిగిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఉంటాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
సన్నిహితులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నూతన ఆలోచనలు ఆచరణలో పెట్టి లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాలలో ఆశించిన అవకాశాలు అందుతాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో ఆకస్మిక విజయం సాధిస్తారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఊహించని మార్పులు తప్పవు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. ఉద్యోగాల్లో ప్రతికూల వాతావరణం ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు చేదాటుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. జీవిత భాగస్వామితో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
మీన రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నూతనోత్సాహంతో ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగులకు అధికారుల అనుగ్రహం దక్కుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగవుతుంది. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు.