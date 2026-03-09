Ugadi 2026: ఉగాది తర్వాత ఈ 6 రాశులవారికి రాజయోగం.. జూన్ వరకు పండగే పండగ!
ఉగాది పండగ ఈ నెల 19న రాబోతోంది. పండగకు రెండు రోజుల ముందు, రెండు రోజుల తర్వాత శుక్ర, సూర్య గ్రహాలు రాశులు మారనున్నాయి. దీనికి తోడు గురు గ్రహం నేరుగా సంచరించడం వల్ల 6 రాశుల వారికి మరో 3 నెలలపాటు తిరుగుండదు. మరి ఆ రాశులేవో, అందులో మీ రాశి ఉందో చూడండి.
వృషభ రాశి- కచ్చితమైన విజయం
వృషభ రాశివారికి గ్రహాల మార్పు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను అందించనుంది. నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుంది. ఉద్యోగం మారాలి అనుకున్నవారికి ఇది అనుకూల సమయం. చిన్న ప్రయత్నంతో పెద్ద విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగాల్లో ప్రమోషన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాలు కలిసివస్తాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి.
మిథున రాశి- ఉన్నత పదవులు
మిథున రాశివారికి ఉద్యోగంలో ఉన్నత పదవులు దక్కే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించే వారు సక్సెస్ అవుతారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు లాభాలనిస్తాయి. వ్యాపారం ప్రారంభించాలనే కలలు నెరవేరవచ్చు. పెళ్లి ప్రయత్నాలు కచ్చితంగా ఫలిస్తాయి. విదేశీ సంబంధం లేదా సంపన్న కుటుంబంతో సంబంధం కుదిరే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి.
సింహ రాశి- శుభవార్తలు
సింహ రాశివారు ఉద్యోగం, కెరీర్, వ్యాపారం.. ఇలా ఏ విషయంలో ప్రయత్నించినా విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. విదేశాల్లో ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఈ రాశివారు తక్కువ ప్రయత్నంతో మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక లాభాలు పెరుగుతాయి.
తుల రాశి- పట్టిందల్లా బంగారమే
తుల రాశివారికి శుక్ర, గురు, శని గ్రహాలు మరో మూడు నెలల పాటు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వీరు పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ప్రతి పని, ప్రతి ప్రయత్నం సులభంగా పూర్తవుతుంది. ఆస్తి సమస్యలు, కోర్టు కేసులు అనుకూలంగా పరిష్కారమవుతాయి. ఆస్తులు, సంపద గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ, వివాహ ప్రయత్నాలు సానుకూల ఫలితాలనిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి- ఊహించని పురోగతి
ధనుస్సు రాశి వారికి గురు బలం కారణంగా, ఏ రంగంలోనైనా తక్కువ శ్రమతో ఊహించని పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి ఎదుగుతారు. ఉద్యోగ, వివాహ ప్రయత్నాల్లో గొప్ప విజయం సాధిస్తారు. విదేశాలకు వెళ్లాలనే కోరిక నెరవేరుతుంది. నిరుద్యోగులకే కాదు, ఉద్యోగులకు కూడా విదేశీ ఆఫర్లు లభిస్తాయి.
మకర రాశి- జీతం పెరుగుదల
మకర రాశి వారికి శుక్ర, శని గ్రహాలు మరో మూడు నెలల పాటు చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఈ రాశివారు ఏ ప్రయత్నం చేసినా కచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు. ఆదాయ ప్రయత్నాలు సంతృప్తినిస్తాయి. ఉద్యోగంలో జీతం పెరుగుతుంది. కెరీర్, వ్యాపారంలో లాభాలు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి. పెళ్లి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. విదేశీ ప్రయాణాలకు అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి.