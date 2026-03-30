Sun Transit: రేవతి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. ఏప్రిల్లో భారీగా సంపాదించే 4 రాశులు ఇవే
Sun Transit: సూర్య భగవానుడు మార్చి 31న రేవతి నక్షత్రం లోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీనివల్ల 4 రాశుల వారికి భారీగా కలిసివస్తుంది. ఏప్రిల్ లో వారి ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆ రాశులేవో తెలుసుకోండి.
సూర్య సంచారం
సూర్యుడుని గ్రహాలకు రాజుగా చెప్పుకుంటారు. మార్చి 31వ తేదీన సూర్యుడు నక్షత్రం మారబోతున్నాడు. ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రం నుండి రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. రేవతి నక్షత్రం బుధ గ్రహానికి సంబంధించినది. ఈ నక్షత్రంలో సూర్యుడు ప్రవేశించడం వల్ల నాలుగు రాశుల వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వారు ఏప్రిల్లో భారీగా సంపాదించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆ నాలుగు రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి
సూర్యుడు రేవతి నక్షత్రంలోకి మారడం వల్ల మేషరాశి జాతకులకు అంతా కలిసి వస్తుంది. ఈ రాశివారి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. జీవితంలో ఎన్నో ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఈ రాశి ఉద్యోగులపై అధికారులకు నమ్మకం పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన బాధ్యతలు అందించే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వంతో అనుబంధం ఉన్న పనులు సజావుగా పూర్తయిపుతాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించాలనుకునే వారికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడుతుంది.
సింహ రాశి
సూర్యుడు నక్షత్ర మార్పు సింహ రాశి వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ తగ్గే అవకాశం ఉంది. లేదా జీతం పెరగవచ్చు. సమాజంలో, కుటుంబంలో వీరి గౌరవం బాగా పెరుగుతుంది. వ్యక్తిత్వం కూడా అందరికీ నచ్చుతుంది. కుటుంబంతో ఆనందకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఏదైనా హిల్ స్టేషన్ కు యాత్రకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశి వారికి సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు అంతా మేలే చేస్తుంది. వీరు నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం మెరుగుపడుతుంది. మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు విజయానికి నడిపిస్తాయి. ఈ రాశివారు సంపాదించడానికి మంచి అవకాశాలు పొందే కాలం ఇది. ఎంతో కాలంగా జేబులో డబ్బు నిలవడం లేదని బాధపడుతున్న వారికి త్వరలోనే ఆ బాధ తీరిపోతుంది. డబ్బు పొదుపు చేస్తారు. ఆరోగ్యం కూడా చక్కగా ఉంటుంది. స్నేహితులు, బంధువులు ఈ రాశి వారిని గౌరవంగా చూస్తారు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఏప్రిల్ నెల శుభ ఫలితాలను తీసుకొస్తుంది. ఈ రాశి వారు పని చేసే చోట పురోగతిని దక్కుతుంది. కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా దక్కుతుంది. చాలా కాలంగా అప్పులు ఇచ్చి ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి ఆ బాధ తీరిపోతుంది. ఇతరుల చేతిలో నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. మంచి ఉద్యోగం కావాలన్న కోరిక కూడా తీరిపోతుంది. ఇక ఉద్యోగాలను వదిలి వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇదే మంచి సమయం.