Vastu Tips For Career: కెరీర్ లో ఎంత కష్టపడుతున్నా సరైన గుర్తింపు దొరకడం లేదా? అయితే.. వాస్తు ప్రకారం చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే చాలు. దీని వల్ల కెరీర్ లో మంచి గ్రోత్ సాధించగలరు..
Vastu Tips
వాస్తు శాస్త్రం మన జీవితాలను చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తుంది. చాలా మంది వాస్తు కేవలం ఇంటి దిక్కులకు మాత్రమే పరిమితం అని భావిస్తారు.కానీ మనం ఇంట్లో ఉంచే కొన్ని వస్తువులు కూడా వాస్తు ప్రకారం మన జీవితాన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. దాదాపు అందరూ ఇంట్లో అలంకరణ కోసం చాలా వస్తువులను పెడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వస్తువుల్లో ఒక ఒంటె విగ్రహాన్ని కూడా చేరిస్తే.. మీ అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుందని మీకు తెలుసా?
అవును.. ఒంటె విగ్రహాన్ని ఇంట్లో వాస్తు ప్రకారం ఉంచడం వల్ల పాజిటివిటీ పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్ లో గొప్ప స్థాయికి వెళతారు.మరి, ఒంటె బొమ్మను వాస్తు ప్రకారం.. ఇంట్లో ఏ దిశలో ఉంచాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఒంటె విగ్రహాన్ని ఏ దిశలో ఉంచాలి?
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లో ఒంటె విగ్రహాన్ని ఉంచడం శుభప్రదం. ఇది జీవితంలో సానుకూల మార్పులను కూడా తెస్తుంది. కానీ దీని కోసం, ఇంట్లో ఒంటె విగ్రహాన్ని సరైన దిశలో ఉంచడం చాలా అవసరం. దీనితో పాటు, ఇంట్లో ఒంటె విగ్రహాన్ని ఉంచేటప్పుడు కొన్ని నియమాలను పాటించడం వల్ల ఆనందం , శ్రేయస్సు రెట్టింపు అవుతాయి. దీనిని ఇంటి వాయువ్య దిశలో ఉంచాలి. ఈ దిశ ఒంటె విగ్రహానికి మంచిదని భావిస్తారు. ఇది సాధ్యం కాకపోతే, దీనిని తూర్పు లేదా ఉత్తరాన కూడా ఉంచవచ్చు.
ఒంటె విగ్రహాన్ని ఎక్కడ ఉంచాలి?
ఇంట్లో ఏదైనా విగ్రహాన్ని ఉంచే ముందు, దిశను మాత్రమే కాకుండా సరైన స్థానాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ముఖ్యం. వాస్తు ప్రకారం, లివింగ్ రూమ్ లేదా డ్రాయింగ్ రూమ్లో ఒంటె విగ్రహాన్ని ఉంచడం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. ఇలా చేయడం ద్వారా, ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని కొనసాగించవచ్చు. ఇది కుటుంబ సభ్యులపై కూడా సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
ఇంట్లో ఒంటె విగ్రహాన్ని ఉంచడానికి నియమాలు...
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లో ఒంటె విగ్రహాలను ఎల్లప్పుడూ జంటగా ఉంచాలి. ఈ విగ్రహాలను ఉంచడం వల్ల వ్యాపారం , కెరీర్లో సంపద వస్తుంది.
బెడ్రూమ్లో, బాత్రూమ్ దగ్గర, మెట్ల కింద, నేలపై లేదా ప్రధాన ద్వారం ముందు ఒంటె విగ్రహాన్ని ఎప్పుడూ ఉంచకూడదు. ఈ ప్రదేశాలలో విగ్రహాలను ఉంచడం అశుభకరమని భావిస్తారు.
వాస్తు ప్రకారం, ఇత్తడి లేదా రాగితో చేసిన ఒంటె విగ్రహాన్ని శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఇది అందుబాటులో లేకపోతే, ఇంట్లో చెక్క లేదా రాతితో చేసిన విగ్రహాన్ని ఉంచవచ్చు.
ఒంటె విగ్రహాన్ని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, దాని పరిమాణాన్ని కూడా పరిగణించాలి. వాస్తు ప్రకారం, విగ్రహం చాలా పెద్దదిగా లేదా చాలా చిన్నదిగా ఉండకూడదు. మధ్యస్థ పరిమాణంలో ఉన్న ఒంటె విగ్రహం శుభప్రదంగా నమ్ముతారు.
అంతేకాకుండా, ఒంటె విగ్రహాన్ని ఉంచిన స్థలాన్ని శుభ్రంగా ఉంచడం చాలా అవసరం. లేకపోతే, అది ప్రతికూల ప్రభావాలకు దారితీస్తుంది.
ఇంట్లో ఒంటె విగ్రహాన్ని ఉంచడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు..
వాస్తు ప్రకారం, ఇంట్లో సరైన దిశలో ఒంటె విగ్రహాన్ని ఉంచడం వల్ల ఆనందం , అదృష్టం పెరుగుతుంది. దీనితో పాటు, మీరు పని లేదా వ్యాపారానికి సంబంధించిన సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంటే, మీరు దాని నుండి ఒక పరిష్కారాన్ని కూడా కనుగొనవచ్చు. ఇది వ్యాపారంలో పురోగతికి మార్గం తెరుస్తుంది. ఇది కెరీర్కు చాలా ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. ఇంట్లో ఒంటె విగ్రహాన్ని ఉంచుకోవడం వల్ల ముఖ్యమైన పనులలో క్రమంగా అడ్డంకులు తగ్గుతాయి.