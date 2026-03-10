- Home
- Astrology
- Birth Month: ఈ 4 నెలల్లో పుట్టినవారు విదేశాల్లో సెటిల్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ.. మీ నెల ఉందా?
Birth Month: ఈ 4 నెలల్లో పుట్టినవారు విదేశాల్లో సెటిల్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ.. మీ నెల ఉందా?
విదేశాల్లో స్థిరపడటం చాలామంది కల. మంచి ఉద్యోగం, కొత్త అవకాశాల కోసం చాలామంది విదేశాలకు వెళ్లాలని ఆశపడుతుంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని నెలల్లో పుట్టినవారు చదువు, ఉద్యోగం, వ్యాపారం ద్వారా విదేశాల్లో స్థిరపడే అవకాశం ఎక్కువ. ఆ నెలలేంటో చూడండి.
Birth Month Astrology
పుట్టిన నెల, తేదీ, గ్రహస్థితి వంటి అంశాలు మన జీవితంపై ప్రభావం చూపుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. ఒక వ్యక్తి చదువు, ఉద్యోగం, ఆర్థిక స్థితి మాత్రమే కాదు, విదేశాల్లో స్థిరపడే అవకాశాలు కూడా కొన్ని గ్రహయోగాల ఆధారంగా ఉంటాయని పండితులు చెబుతున్నారు. అందుకే కొందరు వ్యక్తులు చిన్నప్పటి నుంచే విదేశాలకు వెళ్లాలని కలలు కనడం, తర్వాత నిజంగానే ఆ అవకాశాలు రావడం సాధారణంగా కనిపిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. మరి ఏ నెలల్లో పుట్టినవారికి విదేశీ యోగం బలంగా ఉంటుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
జనవరి నెలలో పుట్టినవారు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జనవరిలో పుట్టినవారిపై కొన్ని ప్రత్యేక గ్రహాల ప్రభావం ఉండటం వల్ల ప్రపంచాన్ని అన్వేషించే స్వభావం, కొత్త అవకాశాలను స్వీకరించే ధైర్యం ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంతేకాదు వీరికి నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పెద్ద లక్ష్యాలు పెట్టుకోవడం ద్వారా వీరు తమ జీవితంలో ఒక దశలో విదేశాలకు వెళ్లి కెరీర్ను నిర్మించుకుంటారని పండితులు చెబుతున్నారు.
మార్చిలో పుట్టినవారు
మార్చి నెలలో పుట్టినవారిపై గురు గ్రహ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. గురు గ్రహం విద్య, జ్ఞానం, విస్తరణకు సంకేతంగా చెప్తారు. ఈ ప్రభావం వల్ల మార్చి నెలలో పుట్టినవారు ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే వీరు కొత్త సంస్కృతులను అంగీకరించే స్వభావం కలిగి ఉండటం వల్ల విదేశాల్లో త్వరగా స్థిరపడతారని పండితులు చెబుతున్నారు.
జులై నెలలో పుట్టినవారు
జులై నెలలో పుట్టినవారిపై చంద్రుడి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరు భావోద్వేగపరులు అయినప్పటికీ, కొత్త ప్రదేశాలకు త్వరగా అలవాటు పడతారు. అంతేకాదు కుటుంబం కోసం, మంచి జీవితం కోసం పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునే ధైర్యం కూడా వీరికి ఉంటుంది. అందుకే జులైలో పుట్టినవారిలో చాలామంది విదేశాల్లో ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారని పండితులు చెబుతున్నారు.
అక్టోబర్
అక్టోబర్ నెలలో పుట్టినవారిపై శుక్ర గ్రహ ప్రభావం ఎక్కువ. శుక్రుడు సౌఖ్యం, సంపద, కళాత్మకతకు ప్రతీక. వీరు లగ్జరీ లైఫ్ కోరుకుంటారు. అందువల్ల వీరు విదేశాల్లో ఉన్న అవకాశాలను వినియోగించుకొని అక్కడ స్థిరపడే దిశగా ముందుకు సాగుతారు. అంతేకాక విదేశీ కంపెనీల్లో పనిచేయడం లేదా అంతర్జాతీయ వ్యాపారాల్లో ప్రవేశించడం వంటి అవకాశాలు కూడా వీరికి ఎక్కువగా రావచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.