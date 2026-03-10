Mercury Transit: శతభిష నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. ఈ 3 రాశులవారికి డబుల్ జాక్పాట్!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ రోజు (మార్చి 10న) బుధ గ్రహం శతభిష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించింది. ఈ గ్రహ మార్పు వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి మంచి అవకాశాలు, కెరీర్లో పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులేవో చూసేయండి.
బుధుడి నక్షత్ర మార్పు..
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల కదలికలో చిన్న మార్పులు కూడా మనుషుల జీవితంపై పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. నేడు (మార్చి 10 ఉదయం) రాహువు అధిపతిగా ఉండే శతభిష నక్షత్రంలోకి బుధుడు ప్రవేశించాడు. బుధుడిని తెలివితేటలు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, విద్య, వ్యాపారానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. జ్యోతిష్యపరంగా బుధుడి మార్పు చాలా ముఖ్యమైందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయంటున్నారు. మరి ఏ రాశులవారికి బుధుడి సంచారం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుందో ఇక్కడ చూద్దాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి బుధుడి నక్షత్ర మార్పు మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలకు సంబంధించి కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు లేదా ప్రాజెక్టులు దక్కే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులకు ఇది మంచి సమయం. పెట్టుబడులు లేదా కొత్త ప్రయత్నాల ద్వారా లాభాలు పొందే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు.
మిథున రాశి
జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం మిథున రాశి వారికి బుధుడి నక్షత్ర మార్పు చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి తెలివితేటలు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగా పెరుగుతాయి. మీడియా, రచన, బ్యాంకింగ్, పరిశోధన, కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో ఉన్నవారు మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. ముఖ్యమైన ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి కూడా ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తిలో పురోగతికి అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న కొన్ని పనులు పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి. పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాలు దక్కుతాయి. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్ లో ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటాయి. పరిశోధన, విద్యా రంగాలలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
ఈ రాశివారు జాగ్రత్త..
ఇదే సమయంలో కర్కాటక రాశి వారు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. కెరీర్ సంబంధిత విషయాల్లో చిన్న సమస్యలను కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా పరిష్కరించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అనవసరమైన ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం, ఆర్థిక నిర్ణయాలను తొందరపడకుండా, ఆలోచించి తీసుకోవడం మంచిదని పండితులు సూచిస్తున్నారు.