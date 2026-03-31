Powerful Yoga: మీన రాశిలో అత్యంత శక్తివంతమైన రాజయోగం..ఈ మూడు రాశుల తలరాత మారినట్లే
Budh Gochar 2026 : ఏప్రిల్ 11న బుధ గ్రహం మీన రాశిలో కి అడుగుపెడుతుంది. దీని వల్ల ఆ రాశిలో శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం మూడు రాశుల జీవితాలను పూర్తిగా మార్చేయనుంది.
వేద జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, తెలివితేటలు, వ్యాపారాలకు బుధ గ్రహం అధిపతి. ఈ బుధ గ్రహం ప్రస్తుతం కుంభ రాశి ఉన్నాడు. ఏప్రిల్ 11వ తేదీన మీన రాశిలోకి అడుగుపెడుతుంది. బుధుడు ఈ రాశిలోకి అడుగుపెట్టడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ప్రతికూల ప్రభావం కలిగించొచ్చు. కానీ, ఈ రాశికి అధిపతి అయిన గురు గ్రహం కేంద్ర స్థానంలో అనుకూల స్థితిలో ఉన్నాడు. దీని కారణంగా శక్తివంతమైన నీచభంగ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రాజయోగం మూడు రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని మోసుకురానుంది. ఈ మూడు రాశులకు వృత్తి, వ్యాపారాల్లో పురోగతి సాధించగలరు. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం...
1.ధనుస్సు రాశి...
ధనుస్సు రాశిలో జన్మించిన వారికి నీచభంగ రాజయోగం మరింత సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఎందుకంటే, ఈ సమయంలో బుధుడు బలమైన స్థితిలో ఉంటాడు. అంతేకాకుండా, ఈ రాజయోగం ఈ రాశివారికి సంబంధించి నాలుగో స్థానంలో ఏర్పడుతుంది. ఫలితంగా, ఈ సమయంలో వ్యాపార విస్తరణకు అనుకూలంగా మారుతుంది. కొత్తగా పెట్టుబడులు పెడతారు. వాటి నుంచి విపరీతంగా లాభాలు పొందుతారు. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి కూడా విపరీతమైన లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగస్థులకు తమ పై అధికారుల నుంచి సహకారం లభిస్తుంది. ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. జీవితం ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా మారుతుంది.
2.మిథున రాశి...
మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి, నీచభంగ రాజయోగం మరింత అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఎందుకంటే, ఈ రాజయోగం ఈ రాశివారి పదో స్థానంలో ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం కారణంగా.. ఈ రాశి వారి తెలివితేటలు, కష్టపడే తత్వాన్ని ఉద్యోగంలో పై అధికారులు గుర్తించి ప్రశంసలు కురిపిస్తారు. అంతేకాదు, కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. వ్యాపారం చేసేవారికి కూడా ఈ సమయంలో విపరీతమైన లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. అయితే.. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి బాధ్యతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
3.మీన రాశి...
మీన రాశిలో జన్మించిన వారికి నీచభంగ రాజయోగం చాలా ప్రయోజనాలను తీసుకువస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతంది. కెరీర్ లో కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. విద్య, రచన, మీడియా, సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్న వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, ఈ కాలంలో మీకు అధిక గౌరవం, ప్రతిష్ఠను తీసుకువస్తాయి. ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది.