- Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై రాహు ప్రభావం..శత్రువులపై ఎలా పగతీర్చుకుంటారో తెలుసా?
Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై రాహు ప్రభావం..శత్రువులపై ఎలా పగతీర్చుకుంటారో తెలుసా?
Birth Date: మీరు పుట్టిన తేదీ కేవలం ఒక అంకె మాత్రమే కాదు, అది మీ జీవిత గమనాన్ని, మీ వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్ణయించే ఒక శక్తివంతమైన సంకేతం. కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారు చాలా ధైర్యంగా ఉంటారు. శత్రువులపై పగ తీర్చుకోకుండా వదిలిపెట్టరు.
Birth Date
న్యూమరాలజీ ప్రకారం, మనం పుట్టిన తేదీ మన జీవితాన్ని చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా మన వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుందో,ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవచ్చు. ఏ నెలలో అయినా 4, 13, 22, 31 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 4 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీలో పుట్టిన వారిపై రాహు ప్రభావం ఉంటుంది.
రాహు ప్రభావం...
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిలో కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉంటాయి. జోతిష్య శాస్త్రంలో రాహువును అత్యంత శక్తివంతమైన, రహస్యమైన గ్రహంగా భావిస్తారు. అందుకే, ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు అసాధారణమైన మేధస్సు, ధైర్యం కలిగి ఉంటారు. అంతేకాదు.. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు తమ జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు వెనకడుగు వేయకుండా, వాటిని పరిష్కరించే కొత్త మార్గాలను వెతుకుతారు.
ఎవరైనా వీరి జోలికి వస్తే...
వీరు సాధారణంగా చాలా ప్రశాంతంగా కనిపిస్తారు. కానీ, ఎవరైనా వీరితో గొడవకు దిగితే మాత్రం అస్సలు ఊహించరు. తమకు జరిగిన అన్యాయాన్ని వీరు ఎప్పటికీ మర్చిపోరు. సరైన సమయం కోసం వేచి చూసి మరీ ప్రతికారం తీర్చుకుంటారు. వీరి కోపం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది.
ఇతరులకు సహాయం చేయడంలో వీరు ఎప్పుడూ ముందుంటారు. కానీ, ఎవరైనా హాని చేయాలని చూస్తే మాత్రం వారిని వదిలిపెట్టరు.