Amavasya Born: అమావాస్య రోజున పుడితే దురుదృష్టమా..?
Amavasya Born: అమావాస్య అనగానే చాలా మందిలో ఒక భయం ఉంటుంది. ఇక, ఆరోజున పుట్టడం చాలా మంది దృష్టిలో అశుభంగా పరిగణిస్తారు. మరి, జోతిష్య శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది..?ఈ రోజున పుట్టిన వారు ఎలా ఉంటారు?
Amavasya
సాధారణంగా హిందూ సంప్రదాయంలోనూ, జోతిష్య శాస్త్రంలోనూ అమావాస్య రోజున బిడ్డ పుట్టడం గురించి అనేక అపోహలు, భయాలు ఉన్నాయి. అమావాస్య చీకటి కదా, జీవితం కూడా అలాగే ఉంటుందా అని చాలా మంది ఆందోళన చెందుతారు. మరి, దీని గురించి జోతిష్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో, దీని వెనక ఉన్న లాజిక్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం..
అమావాస్య రోజున జననం శుభం కాదా..?
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, అమావాస్య రోజున సూర్యుడు, చంద్రుడు ఇద్దరూ ఒకే రాశిలో, చాలా దగ్గరగా ఉంటారు. దీనిని కుహు యోగం అని కూడా అంటారు.
చంద్రుని ప్రభావం...
జోతిష్యంలోని చంద్రుడిని మన:కారకుడు ( మనస్సును నియంత్రించేవాడు) అని అంటారు. అమావాస్య రోజున చంద్రుడు పూర్తిగా బలహీనంగా ఉంటాడు. ఈ రోజున పుట్టిన పిల్లలకు మనోబలం తక్కువగా ఉంటుందని, మానసిక ఆందోళనలు ఎక్కువగా ఉంటాయని కొందరు నమ్ముతారు. కానీ, వాస్తవానికి.. ఈ రోజున పుట్టిన వారు చాలా సెన్సిటివ్ గా, అంతర్ముఖులుగా (Introverts) ఉండే అవకాశం ఉంది.అయితే, దీనిని అశుభం అనలేం.
జోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు..?
అమావాస్య రోజున పుట్టడాన్ని అమావాస్య దోషంగా పరిగణిస్తారు. దీని వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురౌతాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాదు... తండ్రికి లేదా తల్లికి ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు అని నమ్మకం.అంతేకాదు, ఆ బిడ్డ పెరుగుతున్నప్పుడు తొలుత సమస్యలు ఎదుర్కునే అవకాశం ఉంది. జీవితంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తడపడతారు. సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోలేరు.
3. ప్రతికూలతలను అనుకూలంగా మార్చుకోవచ్చు!
అమావాస్య రోజున పుట్టిన వారు అందరూ ఇబ్బంది పడతారని అనుకోవడం తప్పు. ఎందరో మహానుభావులు, నాయకులు అమావాస్య రోజున జన్మించి ప్రపంచాన్ని ఏలారు.
ప్రత్యేకత: వీరికి ఏదైనా విషయాన్ని లోతుగా విశ్లేషించే శక్తి, ఊహాతీతమైన ఆలోచనలు (Intuition) ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీరిలో రహస్యాలను కాపాడే గుణం, పట్టుదల ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.
పరిహారాలు (Remedies)
ఒకవేళ అమావాస్య దోషం ఉందని మీరు భావిస్తే, భయం పడాల్సిన అవసరం లేదు. శాస్త్రం కొన్ని సరళమైన పరిహారాలను సూచించింది:
అమావాస్య శాంతి: బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత సమీపంలోని దేవాలయంలో లేదా ఇంట్లో విద్వాంసులచే 'అమావాస్య శాంతి' పూజ చేయించడం ఉత్తమం.
దానధర్మాలు: పాలు, పెరుగు, వెండి లేదా తెల్లని వస్త్రాలను పేదలకు దానం చేయడం వల్ల చంద్రుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది.
శివారాధన: చంద్రుడు శివుని శిరస్సుపై ఉంటాడు. కాబట్టి, శివలింగానికి అభిషేకం చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత, బలం చేకూరుతాయి.
ఫైనల్ గా చెప్పాలంటే..
గ్రహాల స్థితి కంటే మనిషి చేసే ప్రయత్నం, పెరిగే వాతావరణం జీవితాన్ని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తాయి. అమావాస్య అనేది ఒక తిథి మాత్రమే. ఆ రోజున పుట్టిన బిడ్డకు సరైన సంస్కారం, ధైర్యం ఇస్తే.. వారు ఆకాశంలో చంద్రుడు లేకపోయినా, తమ స్వయం ప్రకాశంతో వెలుగుతారు!