Surya Gochar: ఫిబ్రవరిలో ఈ రాశుల తలరాతను మార్చనున్న సూర్యుడు..అదృష్టం రెట్టింపు..!
Surya Gochar: గ్రహాలకు రాజు అయిన సూర్యుడు త్వరలో కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. నెలరోజుల పాటు.. ఈ ప్రభావంతో ఐదు రాశుల వారికి చాలా ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి.
Surya Gochar
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాలకు రాజు అయిన సూర్యుడు ఫిబ్రవరి 13న కుంభ రాశిలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. మార్చి15 వరకు ఇదే రాశిలో ఉంటాడు. సూర్యుని ఈ రాశి మార్పు.. ఐదు రాశుల వారికి అపారమైన శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఎందుకంటే, ఈ రాశుల వారికి ఒక నెల రోజుల పాటు పట్టిందల్లా బంగారమే అవుతుంది. నెల రోజుల పాటు.. ఈ రాశుల వారికి చాలా ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం...
మేష రాశి...
కుంభ రాశిలో సూర్యుని సంచారం మేష రాశివారికి 11వ ఇంట్లో జరుగుతుంది. కాబట్టి, ఈ కాలంలో మీకు అదృష్టం పెరుగుతుంది. అందువల్ల, ఈ కాలంలో మేష రాశివారు ఏ పనిని ఒంటరిగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల సపోర్ట్ లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో ఈ రాశివారి పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఇది మీకు డబ్బు,సంపదను తెస్తుంది. స్నేహితులను కలవడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది. కెరీర్ కు సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. ఏ పని చేసినా విజయం సాధిస్తారు.
మిథున రాశి...
మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి, సూర్యుడు మీ 9వ ఇంట్లోకి సంచరిస్తాడు. ఈ ఇల్లు విస్తరణ, ప్రయాణం, ఉన్నత ప్రయాణానికి సంబంధించినది. కాబట్టి, ఈ కాలంలో మీ డైలీ రొటీన్ లో చాలా మార్పులు వస్తాయి. ఈ రాశివారు ఎక్కువ ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. దీని వల్ల శుభ ఫలితాలు వస్తాయి. అదృష్టం పెరుగుతుంది.
తుల రాశి..
సూర్యుడు తుల రాశి 5వ ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. ఇది క్రియేటివిటీ, ప్రేమ సంబంధాలను సూచిస్తుంది. కాబట్టి, ఈ కాలంలో పని ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఈ సమయంలో చాలా క్రియేటివ్ గా ఆలోచిస్తారు. ఈ రాశికి చెందిన అవివాహితులకు ఈ సమయం చాలా బాగా కలిసొస్తుంది. సంతోషం రెట్టింపు అవుతుంది.
ధనుస్సు రాశి..
సూర్యుడు ధనుస్సు రాశి కమ్యూనికేషన్కు సంబంధించిన మూడవ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. కాబట్టి సహజంగానే ఈ కాలం మీకు మంచిది. కానీ సూర్యుని ఈ సంచారం మిమ్మల్ని చిన్న విషయాలకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేలా చేస్తుంది. ఈ కాలంలో, మీకు మీ ఆత్మీయుల నుండి సహాయం లభిస్తుంది. ఎదుటివారి నుంచి నమ్మకాన్ని పొందుతారు. ఈ కాలంలో, మీ ఆత్మీయులతో ఉన్న అపార్థాలను తొలగించుకోవడానికి మీరు మరింత ఉత్సాహంగా ఉంటారు. కాబట్టి, ఈ విషయంలో మీ మాటలను సరిగ్గా ఉపయోగించడం మంచిది.
కుంభ రాశి..
సాధారణంగా కుంభ రాశి వారికి ఈ కాలం చాలా బాగుంటుంది. సూర్యుడు కుంభ రాశిలో సంచరించడం వల్ల మీ ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. అలాగే, మీ ఆత్మవిశ్వాసం, స్పష్టత చాలా పెరుగుతాయి. మీరు కొంతకాలంగా తప్పుడు అభిప్రాయంలో ఉన్నా లేదా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నా, ఈ కాలంలో పరిస్థితి చాలా మారుతుంది. కాబట్టి, ఈ కాలంలో, కుంభ రాశి వారికి మరింత శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో, వ్యక్తిగత ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి మీకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో, మీపై మీకు ఎక్కువ నమ్మకం ఉండటం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంది.