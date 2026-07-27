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- August Horoscope: ఆగస్టులో కీలక గ్రహాల సంచారం.. ఈ 4 రాశులవారికి సొంత ఇల్లు, ప్రమోషన్ పక్కా!
August Horoscope: ఆగస్టులో కీలక గ్రహాల సంచారం.. ఈ 4 రాశులవారికి సొంత ఇల్లు, ప్రమోషన్ పక్కా!
August Horoscope: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఆగస్టులో కీలక గ్రహాల సంచారం జరగనుంది. దానివల్ల కొన్ని రాశులవారికి జాక్పాట్ తగలబోతోంది. సొంతింటి కల నెరవేరడంతో పాటు, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ కూడా లభిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులేవో చూడండి.
ఆగస్టులో అదృష్టం కలిసివచ్చే రాశులు
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఆగస్టు నెలలో సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు వంటి కీలక గ్రహాల సంచారాలు, వాటి కలయికతో ఏర్పడే శుభ యోగాలు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకురానున్నాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ జీవితం వంటి అనేక అంశాల్లో సానుకూల మార్పులు కనిపించే అవకాశం ఉంది. మరి ఈ నెలలో ఏ గ్రహాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి? వాటి ప్రభావం వల్ల ఏ రాశుల వారికి ఎక్కువ ప్రయోజనం కలగనుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఆగస్ట్ నెల అదృష్టాన్ని తీసుకువస్తుంది. సొంత ఇల్లు లేదా స్థలం కొనాలనుకునేవారికి ఇది సరైన సమయం. ఇంట్లోకి అవసరమైన లగ్జరీ వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి కంపెనీల నుంచి ఆఫర్లు వస్తాయి. మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు, సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు ఇది అనుకూలమైన సమయం. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశివారికి ఆగస్ట్ నెల ఎన్నో ప్రయోజనాలను, మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. చాలా రోజులుగా ఆగిపోయిన ముఖ్యమైన పనులు ఈ నెలలో సులభంగా పూర్తవుతాయి. డబ్బు ప్రవాహం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. దాంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఇప్పటిదాకా అసాధ్యం అనుకున్న పనులను కూడా చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తారు.
తుల రాశి
తుల రాశివారి జీవితంలో ఆగస్ట్ నెల గ్రహ సంచారం కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కోరుకున్న ప్రమోషన్, జీతం పెంపు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులకు కొత్త అవకాశాలు, ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. ఆర్థికంగా బలమైన స్థితికి చేరుకుంటారు. కొత్త పెట్టుబడులు మంచి రాబడిని అందిస్తాయి. మీ ఆలోచనా శక్తి మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారం, కుటుంబ విషయాల్లో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలనిస్తాయి.
కుంభ రాశి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కుంభ రాశి వారికి ఆగస్ట్ నెల అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టే సువర్ణకాలం. కొత్త వాహనం లేదా ఆస్తి కొనుగోలు చేసే యోగం ఉంది. పనిచేసే చోట మీ పలుకుబడి, గౌరవం పెరుగుతాయి. తండ్రి తరపు నుంచి ఆస్తి చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న అప్పుల బాధలు తగ్గుతాయి. సరైన ఆర్థిక ప్రణాళికతో పొదుపు పెంచుకుంటారు. మొత్తంగా, ఈ నెల మీ జీవితంలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోతుంది.