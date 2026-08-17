Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు జాగ్రత్త.. దూర ప్రయాణాలలో ప్రమాద సూచనలు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 17.08.2026 సోమవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
అనుకోని పనులు అప్రయత్నంగా పూర్తవుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో కుటుంబ సలహాలు తీసుకొని ముందుకు సాగడం మంచిది. అవసరానికి డబ్బు సహాయం అందుతుంది. వ్యాపార పురోగతికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో సమస్యలను తెలివిగా పరిష్కరించుకుంటారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు అందుతాయి. నూతన వస్తు వాహన లాభాలు ఉన్నాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలు తొలగుతాయి. మానసికంగా ప్రశాంతత కలుగుతుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. కుటుంబ పెద్దలతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. రుణ ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంటా బయటా కొత్త సమస్యలు ఎదురవుతాయి. వ్యాపారాలు అంతంతమాత్రంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగ వాతావరణం నిరాశ కలిగిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
సన్నిహితులతో విభేదాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. వ్యాపారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. సన్నిహితులతో స్వల్ప ఇబ్బందులు తప్పవు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు దక్కుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. నూతన వ్యాపారాలకు కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పెట్టుబడులు అందుతాయి. సంతానం విద్యా ఉద్యోగ విషయాలలో శుభవార్తలు అందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఆశించిన పదవులను పొందుతారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
ప్రముఖులతో పరిచయాలు లాభిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలం. బంధు మిత్రుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. నూతన గృహ వాహన కొనుగోలుకు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకొని లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగాలలో అధికారుల ఆదరణ పొందుతారు.
తుల రాశి ఫలాలు
ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు ఉంటాయి. దూర ప్రయాణాలలో వాహన ప్రమాద సూచనలు ఉన్నాయి. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం తప్పదు. కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన కొంత ఆందోళన కలిగిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిదానంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో ఇతరుల నుంచి విమర్శలు ఎదురవుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
కీలక వ్యవహారాలలో తొందరపాటు వల్ల గందరగోళ పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. మిత్రుల నుంచి ఊహించని రుణ ఒత్తిడి కలుగుతుంది. ఆరోగ్యం గురించి అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు. వ్యాపార భాగస్వాములతో స్వల్ప వివాదాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
అవసరానికి కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. దూర ప్రయాణాలలో నూతన పరిచయాలు కలుగుతాయి. బంధు మిత్రుల నుంచి వివాదాలకు సంబంధించిన కీలక సమాచారం అందుతుంది. వ్యాపారాలలో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఉద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి వివాదాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కదు. చేపట్టిన వ్యవహారాలు సకాలంలో పూర్తికాక చికాకులు పెరుగుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు మందగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో మార్పులుంటాయి. దీర్ఘకాలిక రుణ ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
నూతన కార్యక్రమాలను ప్రారంభించి సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. ఆత్మీయులతో శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. ఇంటి వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి కలుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలు అనుకూలం. నిరుద్యోగులకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తికావు. బంధువులతో విభేదాలు తప్పవు. ఆలోచనలలో స్థిరత్వం లోపిస్తుంది. ఇంటా బయటా చికాకులు పెరుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు మరింత మందకొడిగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. సంతాన విద్యా విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు.