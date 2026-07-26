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- Weekly Horoscope: ఈ వారం ఓ రాశివారు ఇతరుల మాటలు విని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అస్సలు మంచిదికాదు!
Weekly Horoscope: ఈ వారం ఓ రాశివారు ఇతరుల మాటలు విని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అస్సలు మంచిదికాదు!
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 26.7.2026 నుంచి 1.8.2026 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఈ వారం మేష రాశివారికి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే సమయంలో తొందరపడకుండా ఆలోచించడం మంచిది. అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో అనుబంధం పెరుగుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు ఓర్పు వహించడం మంచిది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం స్థిరమైన ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది. గతంలో ప్రారంభించిన పనుల్లో పురోగతి కనిపించవచ్చు. ఉద్యోగులకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులు కొత్త పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబంలో శుభకార్యాల గురించి చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం.
మిథున రాశి ఫలాలు
మిథున రాశివారికి ఈ వారం ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చే సమయం. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడవచ్చు. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరిగినా వాటిని సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రణాళికలు రూపొందిస్తారు. అయితే ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలను గౌరవించడం మంచిది. ప్రేమ సంబంధాల్లో అపార్థాలకు అవకాశం లేకుండా స్పష్టంగా మాట్లాడాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కర్కాటక రాశివారు ఈ వారం భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోవాలి. కుటుంబ విషయాల్లో కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగాలలో మార్పులు లేదా కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. ఆర్థికంగా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం మంచిది. ఇతరులకు డబ్బు ఇచ్చే విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి అనుబంధం కొనసాగుతుంది. ఆరోగ్య పరంగా నిద్ర, ఆహారంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. ధ్యానం మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
సింహ రాశివారికి ఈ వారం అనుకూల ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. నాయకత్వ లక్షణాలు బయటపడే సమయం ఇది. ఉద్యోగంలో మీ పనికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో ధైర్యంగా తీసుకునే నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయి. అయితే అహంకారానికి దూరంగా ఉండటం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో స్నేహపూర్వకంగా వ్యవహరించాలి. ఆర్థికంగా పరిస్థితులు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
కన్య రాశి ఫలాలు
కన్య రాశివారికి ఈ వారం ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి. పనుల్లో క్రమశిక్షణ మీకు విజయాన్ని అందిస్తుంది. ఉద్యోగాలలో కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపారులు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా లాభనష్టాలను పరిశీలించడం మంచిది. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు వచ్చినా చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో పొదుపు అవసరం. ఆరోగ్య పరంగా ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి. ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనలు మానసిక బలాన్ని ఇస్తాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
తుల రాశివారికి ఈ వారం సంబంధాలు, భాగస్వామ్య విషయాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో సహచరుల సహకారం లభిస్తుంది. వ్యాపార భాగస్వామ్యాల్లో జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా సమయం గడుపుతారు. ఆర్థికంగా సాధారణ పరిస్థితులు ఉంటాయి. కొత్త వస్తువులు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వృశ్చిక రాశివారికి ఈ వారం పట్టుదలతో చేసే పనులు విజయాన్ని అందిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు దక్కుతుంది. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. అయితే రహస్యాలను అందరితో పంచుకోకపోవడం మంచిది. కుటుంబంలో ప్రశాంతత కోసం ఓర్పు అవసరం. ఆర్థికంగా ఊహించని ఖర్చులు రావచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఆధ్యాత్మిక సాధన మానసిక ధైర్యాన్ని పెంచుతుంది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ వారం కొత్త అవకాశాలు దక్కుతాయి. విద్య, ఉద్యోగం, ప్రయాణాలకు సంబంధించిన విషయాల్లో మంచి పరిణామాలు ఉండవచ్చు. వ్యాపార విస్తరణకు ప్రణాళికలు రూపొందించవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల మద్ధతు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు లైఫ్ స్టైల్లో మార్పులు చేసుకోవాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాల కంటే అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది.
మకర రాశి ఫలాలు
మకర రాశి వారికి ఈ వారం కష్టానికి తగిన ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరగవచ్చు. వ్యాపారంలో ఓర్పుతో ముందుకు సాగాలి. ఆర్థికంగా ప్రణాళికతో వ్యవహరించడం అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. సంబంధాల్లో నిజాయతీగా ఉండటం మంచిది. ఆరోగ్య పరంగా విశ్రాంతి తీసుకోవడం అవసరం.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కుంభ రాశివారికి ఈ వారం సృజనాత్మక ఆలోచనలు విజయాన్ని అందిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ ఆలోచనలకు ప్రాధాన్యం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో మార్పులు చేసేందుకు అనుకూల సమయం. స్నేహితుల సహకారం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఆదాయం, ఖర్చులను సమతుల్యం చేసుకోవాలి. కుటుంబ సంబంధాల్లో ప్రేమ, అనుబంధం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో మానసిక ప్రశాంతతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
మీన రాశి ఫలాలు
మీన రాశివారు ఈ వారం ప్రశాంతంగా, ఆలోచనాత్మకంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. వ్యాపారంలో లాభాల కోసం ఓర్పుతో పనిచేయాలి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఇతరుల మాటలు విని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. ఆరోగ్యపరంగా చిన్నపాటి సమస్యలుంటాయి.