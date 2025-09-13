- Home
Astrology: సెప్టెంబర్ 13 నుంచి అక్టోబర్ 26 వరకు.. ఈ 4 రాశుల వారికి కష్టకాలం, జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే
Astrology: సెప్టెంబర్ 13 నుంచి అక్టోబర్ 26 వరకు.. ఈ 4 రాశుల వారికి కష్టకాలం, జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే
Astrology: సెప్టెంబర్ 13 రాత్రి 09:21 గంటలకు కుజుడు తులారాశిలో ప్రవేశిస్తున్నాడు. కన్య రాశి సంచారం పూర్తిచేసిన తర్వాత, శుక్రుని ఆధిపత్య రాశి అయిన తులలో అక్టోబర్ 26, 2025 వరకు కుజుడు నిలుస్తాడు. ఈ మార్పు 4 రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపనుంది.
కుజుడు తులారాశిలోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది?
కుజుడు సహజంగా ఆగ్రహం, శక్తి, యుద్ధ స్వభావం కలిగిన గ్రహం. తుల రాశి శాంతి, సమతుల్యతకు సూచకం. వీటి స్వభావాలు పరస్పరం విరుద్ధంగా ఉండటంతో ఈ గోచారం కొన్ని రాశుల వారికి సమస్యలను కలిగిస్తుంది. శుక్ర ప్రభావం శాంతిని చూపుతుంటే, కుజ ప్రభావం ఉద్రిక్తతను పెంచుతుంది. అందువల్ల ఈ కాలంలో భావోద్వేగాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, సంబంధాలలో సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
మేషరాశి – సంబంధాలలో ఉద్రిక్తతలు
కుజుడు మీ 7వ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఈ కారణంగా దాంపత్య జీవితంలో తగాదాలు, భాగస్వామితో విభేదాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార భాగస్వామ్యాలపైనా ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, ఈ సమయంలో మీరు సహనంతో వ్యవహరించడం, మాటలపై నియంత్రణ ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
కర్కాటకరాశి
కుజ సంచారం మీ 4వ ఇంట్లో జరగనుంది. దీని వలన మానసికంగా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కుటుంబ వాతావరణం గంభీరంగా మారవచ్చు. ముఖ్యంగా తల్లితో విభేదాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో గృహ సంబంధమైన ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశముంది. కాబట్టి ఆర్థికంగా, భావోద్వేగంగా జాగ్రత్త అవసరం.
తులారాశి
కుజుడు తులారాశిలోనే సంచరిస్తాడు. ఇది మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తగ్గించి, శారీరకంగా బలహీనతను కలిగించవచ్చు. తలనొప్పి, రక్తపోటు వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా సంబంధాలు కూడా కఠిన పరీక్షలకు గురవుతాయి. ఈ కాలంలో శాంతిని కాపాడుకోవడం, ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడం అత్యవసరం.
కుంభరాశి
కుజుడు మీ 9వ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. మీరు ఎంత కష్టపడ్డా తగిన ఫలితాలు రావు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలహీనపడే అవకాశం ఉంది. మానసిక సమస్యలు కూడా పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు విఫలమయ్యే లేదా ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీరు తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అంత మంచిది కాదు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.