ఈ రాశుల వారు మహా మొండి

astrology Dec 16 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
పంతం నెగ్గించుకున్నారు

మొత్తం 12 రాశులు.  వీటిలో ఆరు రాశుల వారు చాలా మొండివారు. ఈ రాశులలో పుట్టినవారు తమ పంతం నెగ్గే వరకు వెనక్కి తగ్గరు. వీరిని మొండి రాశులుగా చెప్పుకుంటారు.

Image credits: Britannica
మేష రాశి

కుజుడు అధిపతిగా ఉండే రాశి మేషం. వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం 12 రాశులలో ఇది మొదటిది. అగ్ని తత్వం గల ఈ రాశి వారు 100 శాతం మొండివారు.

Image credits: adobe stock
వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశి వారిది జల తత్వం. ఈ రాశికి కుజుడు అధిపతి. బలమైన సంకల్ప శక్తి ఉన్న వీరు 95 శాతం మొండి పట్టుదల కలవారు.

Image credits: Getty
సింహం, కుంభం

కుంభ రాశిని శని పాలిస్తాడు. అలాగే సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు.  వీరిద్దరికీ అగ్ని తత్వం. వీరిద్దరూ 90 శాతం మొండి పట్టుదల కలవారు.

Image credits: Pixabay
ఇక మిగిలిన రాశుల మాటేంటి?

ఇక మిగతా రాశుల విషయానికి వస్తే మీనం 78 శాతం, వృషభం 65 శాతం, కన్య 66 శాతం, మిథునం 55 శాతం, ధనుస్సు 45 శాతం, కర్కాటకం 38 శాతం, తుల 26 శాతం మొండి పట్టుదల కలవారని చెబుతారు.

Image credits: Shutter stock

