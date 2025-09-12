Viral Video: పార్కులో ప్రేమ జంట చేసిన పనికి అంతా షాక్.. వైరల్ అవుతోన్న వీడియో
Viral Video: ప్రేమ జంటలు పార్కుల్లో సందడి చేస్తారన్న విషయం తెలిసిందే. అయితే సాధారణంగా ముద్దు, ముచ్చట్లు లాంటి సన్ని వేశాలు కనిపిస్తాయి. కానీ పార్కులో జంట చేసిన పని మాత్రం అందరినీ షాక్కి గురి చేసింది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే.?
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
పార్కులో ఊహించని సంఘటన
కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని దావణగెరె పట్టణంలో ఉన్న వాటర్ ట్యాంక్ పార్క్లో ఓ యువకుడు–యువతి మధ్య జరిగిన గొడవ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. సాధారణంగా ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో జంటలు ప్రేమగా మాట్లాడుకుంటూ గడపడం చూస్తాం. కానీ ఇక్కడ మాత్రం పరిస్థితి వేరుగా మారింది.
డబ్బు వివాదమే కారణం
ఈ గొడవకు కారణం ఆర్థిక సమస్య అని చెబుతున్నారు. హుబ్లీకి చెందిన యువకుడు, హరపనహళ్లి ప్రాంతానికి చెందిన యువతితో గత కొన్ని రోజులుగా స్నేహం చేస్తున్నాడు. ఈ స్నేహం ప్రేమగా మారిన క్రమంలో ఆమెను నమ్మించి ఆమె ఆభరణాలను తనాకా పెట్టి ప్రైవేట్ బ్యాంక్ నుంచి రుణం తీసుకున్నాడని సమాచారం. యువకుడు రుణం చెల్లించినా, ఆ డబ్బు తన దగ్గరకు రాలేదని యువతి ఆరోపించడంతో వాగ్వాదం మొదలైంది.
వాగ్వాదం నుంచి ఘర్షణ
ప్రజల ముందే మాటల తూటాలు తీవ్రంగా మారాయి. చివరికి ఇద్దరూ ఒకరినొకరు తోసుకోవడం, కొట్టుకోవడం ప్రారంభించారు. ఈ సమయంలో యువకుడు యువతిని జుట్టు పట్టుకుని దాడి చేయడానికి యత్నించాడు. ఈ దృశ్యాలు అక్కడున్న వారిలో ఆందోళన కలిగించాయి.
వీడియో వైరల్
స్థానికులు ఈ ఘటనను తమ మొబైల్ ఫోన్లలో రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. కొద్దిసేపట్లోనే వీడియో పెద్ద ఎత్తున వైరల్ అయ్యి చర్చనీయాంశమైంది. ఈ ఘటన దావణగెరె బడావానే పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో జరిగినా, ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ఫిర్యాదు నమోదు కాలేదని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే, పబ్లిక్ ప్రదేశంలో ఇలాంటి సంఘటన జరగడం చట్టం, క్రమశిక్షణపై అనేక ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది.