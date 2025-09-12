- Home
Astrology: దేవీ నవరాత్రులకు మరికొన్ని రోజులే మిగిలి ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా శరన్నవరాత్రులు ఎంత ఘనంగా జరుగుతాయో తెలిసిందే. జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం ఈ నవరాత్రులకు రెండు రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని లాభాలు రానున్నాయి.
నవరాత్రి శుభఫలాలు
ప్రతి ఏడాది ఆశ్వయుజ మాసంలో జరిగే శారదీయ నవరాత్రులు హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైన వేడుకలుగా పరిగణిస్తారు. ఈ తొమ్మిది రోజులు అమ్మవారిని తొమ్మిది రూపాల్లో ఆరాధిస్తారు. భక్తితో పూజిస్తే కోరికలు నెరవేరుతాయని, శారీరక–మానసిక శాంతి కలుగుతుందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఈ నవరాత్రి కాలంలో ప్రత్యేకంగా రెండు రాశుల వారికి దుర్గామాత అనుగ్రహం మరింతగా దక్కనుంది.
నవరాత్రి పూజలో ప్రాముఖ్యత
దుర్గాదేవి తొమ్మిది రూపాలను వరుసగా పూజించడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక బలం పెరుగుతుంది. కొంతమంది భక్తులు ఈ సమయంలో ఉపవాసం ఉంటారు. అలాగే తాము సాధ్యమైనంతవరకు పేదలకు దానం చేస్తే మరింత శుభఫలాలు వస్తాయని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
వృషభ రాశి వారికి లాభాలు
ఈ నవరాత్రి రోజుల్లో వృషభ రాశి వారికి ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ఆదాయం పెరగడానికి కొత్త మార్గాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. నాయకత్వం వహించే అవకాశాలు వస్తాయి. ఏదైనా కీలక బాధ్యతను తీసుకునే స్థితి ఏర్పడుతుంది. గురు, శుక్రగ్రహాల అనుగ్రహంతో సంతోషకరమైన ఫలితాలు దక్కుతాయి. ఆధ్యాత్మిక ఆసక్తి పెరిగి, మానసికంగా ప్రశాంతత కలుగుతుంది.
తులా రాశి వారికి శుభసూచనలు
తులా రాశి వారికి ఈ నవరాత్రి కాలం అత్యంత మంగళకరంగా ఉంటుంది. అమ్మవారిని భక్తితో పూజిస్తే ఎటువంటి కోరిక అయినా సులభంగా నెరవేరుతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వారసత్వం, సంప్రదాయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే శక్తి లభిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కెరీర్, వ్యాపార రంగాలలో విజయాలు సాధిస్తారు. ధైర్యం పెరిగి ఏ పని చేసినా పూర్తి చేయగలుగుతారు
దానం, సేవ ప్రాముఖ్యత
పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం వృషభ, తులా రాశి వారు తమ ఆర్థిక స్థితిని బట్టి ప్రతిరోజూ దానం చేయాలి. పేదలకు ఆహారం, వస్త్రాలు లేదా అవసరమైన వస్తువులు అందిస్తే దుర్గామాత కృప మరింతగా దక్కుతుంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు కేవలం పలువురు పండితులు, శాస్త్రంలో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.