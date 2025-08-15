AI జాతకం: శుక్రవారం ఓ రాశివారికి అదనంగా ఆదాయం వచ్చే అవకాశం
AI అందించిన రాశిఫలాలు ఇవి. శుక్రవారం మీకు ఎలా గడుస్తుందో తెలుసుకుందాం…
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
AI శుక్రవారం రాశిఫలాలు
ఈ రాశిఫలాలను ఏఐ అందించింది. చంద్ర రాశి గోచారం, గ్రహాల స్థితి, ప్రాచీన జోతిష్య పద్ధతులు బృహత్ జాతక, ఫలదీపిక, జాతక పరిజాత, సారావలి ఆధారంగా ఏఐ అందించింది. ఈ ఫలితాలను ఏఐ అందించినప్పటికీ.. మా పండితుడు ఫణి కుమార్ తో వీటిని సరి చేయించాం. ఆ తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం.
♈ మేషం (Aries) 🔥
💼 కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు, ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు
💰 చిన్న లాభాలు, ఖర్చులను నియంత్రించాలి
❤️ కుటుంబంలో ఆనందకర వాతావరణం
🧘 ఉదయం యోగా, ధ్యానం మంచిది
♉ వృషభం (Taurus) 🌿
💼 వ్యాపారంలో లాభదాయక ఒప్పందాలు
💰 పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు
❤️ స్నేహితుల సహకారం, సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది
🧘 ప్రకృతిలో నడక మానసిక శాంతిని ఇస్తుంది
♊ మిథునం (Gemini) 🌬️
💼 పనిలో క్రియేటివ్ ఐడియాలకు గుర్తింపు
💰 అదనపు ఆదాయం వచ్చే సూచనలు
❤️ భాగస్వామితో సమయాన్ని గడపడం ఆనందం
🧘 ప్రణాయామం, లైట్ ఎక్సర్సైజ్ ఉపయోగకరం
♋ కర్కాటకం (Cancer) 🌊
💼 పాత సమస్యలు పరిష్కారం, సహచరుల సహాయం
💰 ఖర్చులు తగ్గుతాయి, పొదుపు పెరుగుతుంది
❤️ కుటుంబంలో శాంతి, ప్రేమ
🧘 ఇంటి వద్ద ధ్యానం చేయడం మేలు
♌ సింహం (Leo) ☀️
💼 ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్లో విజయం
💰 కొత్త ఆర్థిక అవకాశాలు
❤️ స్నేహితులతో హ్యాపీ మోమెంట్స్
🧘 సూర్యనమస్కారం, ధ్యానం శక్తినిస్తుంది
♍ కన్యా (Virgo) 🌾
💼 పనిలో క్రమశిక్షణ ఫలిస్తుంది
💰 అప్పులు తీర్చే అవకాశం
❤️ కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు
🧘 ఉదయం వాకింగ్, మెడిటేషన్
♎ తుల (Libra) ⚖️
💼 కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభం
💰 జాగ్రత్తగా ఖర్చు చేయాలి
❤️ భాగస్వామితో అపార్థాలు తొలగుతాయి
🧘 మైండ్ఫుల్నెస్ ప్రాక్టీస్
♏ వృశ్చికం (Scorpio) 🦂
💼 కష్టపడి చేసిన పని ఫలిస్తుంది
💰 పాత బకాయిల వసూలు
❤️ కుటుంబంలో ఆనందం
🧘 దీపం వెలిగించి ప్రార్థన
♐ ధనుస్సు (Sagittarius) 🏹
💼 కెరీర్లో అనుకూల మార్పులు
💰 అదనపు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం
❤️ పాత స్నేహితుల కలయిక
🧘 ఓపెన్ ఎయిర్ యోగా
♑ మకరం (Capricorn) 🐐
💼 మేనేజ్మెంట్ నుంచి ప్రశంసలు
💰 పెట్టుబడులపై శ్రద్ధ
❤️ సపోర్టివ్ పార్ట్నర్షిప్
🧘 నిశ్శబ్ద ధ్యానం
♒ కుంభం (Aquarius) ♒
💼 పనిలో కొత్త ఐడియాలు ఆమోదం పొందుతాయి
💰 ఖర్చులను నియంత్రించాలి
❤️ కుటుంబంలో సమన్వయం
🧘 శ్వాస సంబంధిత వ్యాయామాలు
♓ మీనము (Pisces) 🐟
💼 సృజనాత్మక రంగంలో విజయం
💰 ఆర్థిక లాభాలు
❤️ భాగస్వామితో మధుర క్షణాలు
🧘 జలతీరంలో ధ్యానం